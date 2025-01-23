В Новосибирской области убили постояльца пансионата для инвалидов

Posted 23 января, 08:52
Published 23 января, 08:52
Modified 23 января, 08:54
Updated 23 января, 08:54
Все случилось 19 января в Бердске. В пансионате для инвалидов было совершено убийство. Жертвой стал 69-летний мужчина. Его ударили ножом, от чего тот скончался. Погибший был постояльцем дома, где живут одинокие люди.
По версии следствия, в убийстве обвиняется 50-летний мужчина. Он тоже жил в данном пансионате. Предполагается, что между ними произошел скандал на бытовой почве.
Враждовали постояльцы не раз. Сейчас подозреваемый арестован. Возбуждено дело по факту убийства. Расследование продолжается.
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