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Posted 23 января, 08:52

Published 23 января, 08:52

Modified 23 января, 08:54

Updated 23 января, 08:54

Мужчина погиб

В Новосибирской области убили постояльца пансионата для инвалидов

23 января 2025, 08:52
Фото: 1MI. Мужчина погиб
В Новосибирской области был убит пенсионер из дома-интерната, о чем сообщили в СКР и прокуратуре.

Все случилось 19 января в Бердске. В пансионате для инвалидов было совершено убийство. Жертвой стал 69-летний мужчина. Его ударили ножом, от чего тот скончался. Погибший был постояльцем дома, где живут одинокие люди.

По версии следствия, в убийстве обвиняется 50-летний мужчина. Он тоже жил в данном пансионате. Предполагается, что между ними произошел скандал на бытовой почве.

Враждовали постояльцы не раз. Сейчас подозреваемый арестован. Возбуждено дело по факту убийства. Расследование продолжается.

Фото: СКР по НСО

Ранее мы рассказали, что смерть бывшего главы УФСКН может носить криминальный характер. Его тело нашли в прошлом году.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Убийство#Бердск#18+
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