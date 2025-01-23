В Почте России рассказали про цифровую трансформацию в 2024 году

Posted 23 января, 17:29
Published 23 января, 17:29
Modified 23 января, 17:30
Updated 23 января, 17:30
Одним из главных достижений стало троекратное увеличение скорости обработки отправлений по сравнению с традиционным методом, который требовал подтверждения личности по документам. Это стало возможным благодаря введению QR-идентификации. На конец прошлого года 6 миллионов россиян воспользовались этой услугой. Более тысячи почтовых отделений оборудованы зонами самообслуживания, где клиенты могут отправлять письма и посылки без помощи сотрудников, пишут «Новые Известия».
Кроме того, мобильное приложение и официальный сайт компании были существенно улучшены: оформление подписки, переводы денежных средств и отправка открыток стали доступны в одном окне. Этими функциями воспользовались 8,9 миллиона пользователей приложения и 10 миллионов посетителей сайта.
Почта России значительно увеличила перечень международных сервисов, внедрив обмен средствами с 17 государствами, включая Кипр, Грецию и Турцию. За последние 12 месяцев компания расширила сотрудничество с ведущими маркетплейсами: заказы с «Яндекс.Маркета» можно получить в 22 000 отделений, а с Ozon — в 32 000. В партнерстве с Wildberries открыто более 6000 пунктов выдачи заказов.
Кроме того, Почта России приняла около 350 тысяч бесплатных посылок для военных и организовала доставку свыше 600 тысяч отправлений от граждан, живущих в приграничных регионах. Для корпоративных клиентов компания упростила процесс подключения через цифровую оферту, а в сотрудничестве с ОАО «РЖД» внедрила новую услугу по транспортировке крупногабаритных грузов с использованием почтовых вагонов, что значительно улучшило логистические процессы.
Почта России также обеспечивает бесперебойную коммуникацию между государством, корпоративным сегментом и гражданами, переводит отправления в цифровой формат. За последний год объем электронных заказных и гибридных писем возрос на 14%, достигнув 345 миллионов. Доля цифровых и гибридных писем, а также писем, оплаченных электронными марками, составила от 48,5% до 50,5% от общего объема письменной корреспонденции. На текущий момент более 1000 компаний воспользовались услугой электронных заказных писем.
В течение года Почта России предоставила почти 187 000 реабилитационных средств маломобильным гражданам благодаря партнерству с Минтрудом и Социальным фондом.
Как отметил Михаил Волков, одно из основных направлений работы Почты России — это обеспечение качественного и стабильного обслуживания граждан по всей стране. Почта не только оператор связи, но и центр жизненно важных услуг, объединяющий людей и страну. В прошлом году компания добилась значительного прогресса, ускорив обслуживание и внедрив новые полезные сервисы, а в 2025 году продолжит свое преобразование.