В Почте России рассказали про цифровую трансформацию в 2024 году

Кроме того, Почта России приняла около 350 тысяч бесплатных посылок для военных и организовала доставку свыше 600 тысяч отправлений от граждан, живущих в приграничных регионах. Для корпоративных клиентов компания упростила процесс подключения через цифровую оферту, а в сотрудничестве с ОАО «РЖД» внедрила новую услугу по транспортировке крупногабаритных грузов с использованием почтовых вагонов, что значительно улучшило логистические процессы.