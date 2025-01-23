В Республике Татарстан контрактникам повысили выплаты до 2,8 миллиона

Военнослужащие, задействованные в специальной военной операции, получают ежемесячное денежное содержание в размере от 210 тысяч рублей. Все, кто хочет подписать контракт в Татарстане, могут рассчитывать на единовременные выплаты. Также предусмотрены компенсация за проезд и временное жилье для граждан из других регионов и иностранцев на период, пока оформляют необходимые документы.