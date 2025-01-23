В Республике Татарстан контрактникам повысили выплаты до 2,8 миллиона

Posted 23 января, 15:04
Published 23 января, 15:04
Modified 23 января, 15:04
Updated 23 января, 15:04
Эта сумма включает несколько составляющих: 2,1 миллиона рублей выделяет Республика Татарстан, 400 тысяч рублей — это средства из федерального бюджета Министерства обороны, а до 300 тысяч рублей поступает от муниципальных властей и организаций. Данная мера поддержки будет действовать до 1 апреля 2025 года.
Военнослужащие, задействованные в специальной военной операции, получают ежемесячное денежное содержание в размере от 210 тысяч рублей. Все, кто хочет подписать контракт в Татарстане, могут рассчитывать на единовременные выплаты. Также предусмотрены компенсация за проезд и временное жилье для граждан из других регионов и иностранцев на период, пока оформляют необходимые документы.
Весь процесс оформления займет всего один день благодаря центру контрактной службы «Батыр» в Казани. Сотрудники центра окажут помощь в подготовке документов, проведении медицинского осмотра, определении категории годности, а также в получении предусмотренных выплат и льгот.
Иностранцы и их семьи также смогут получить помощь в вопросах оформления гражданства Российской Федерации и ИНН, сообщает inkazan.ru
С 6 июля 2024 года в республике начали действовать финансовые меры поддержки для военнослужащих-контрактников.
Чтобы узнать больше о службе, выплатах и преимуществах, рекомендуется посетить сайт центра «Батыр» и портал «Забота о своих».
Для получения информации о контрактной службе в Вооруженных силах России, а также о премиях, социальных льготах и выплатах можно обратиться на сайт heroes-tatarstan.ru или позвонить по телефону 117. Также функционирует пункт отбора на контрактную службу (1-го разряда), расположенный по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40, телефон для связи: (843) 221-44-52.
Кроме того, консультации можно получить по федеральному номеру горячей линии: 8-800-222-59-00 или через межрегиональный кол-центр по номеру 117.