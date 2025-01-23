Золотые цветы: мэрия Оби планирует потратить на букеты 1,2 млн рублей

Posted 23 января, 04:30
Published 23 января, 04:30
Modified 23 января, 04:32
Updated 23 января, 04:32
Мэрия города Обь планирует потратить 1 199 880 рублей на закупку срезанных хризантем, говорится в документах на сайте госзакупок. Контракт предусматривает регулярные поставки цветов вплоть до декабря 2025 года. По условиям договора, поставщик будет доставлять хризантемы по заявкам заказчика, в том числе в выходные и праздничные дни. Причем в экстренных случаях администрация вправе запросить доставку в течение двух часов без дополнительной оплаты.
«Заказчик вправе заказать как партию товара, так и поштучную поставку», — уточняется в документе.
Качество цветов под строгим контролем: они должны быть свежими, без вредителей и повреждений. Если цветы завянут или окажутся поломанными, поставщик обязан заменить их в течение 30 минут. Кроме того, упаковка должна защищать хризантемы от суровых сибирских морозов и любых повреждений во время транспортировки.
Местом поставки указана общественная приемная администрации города Оби, но на какие цели будут расходоваться больше миллиона рублей на цветы, в документах не уточняется.