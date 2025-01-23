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Posted 23 января, 04:30

Published 23 января, 04:30

Modified 23 января, 04:32

Updated 23 января, 04:32

Букет цветов

Золотые цветы: мэрия Оби планирует потратить на букеты 1,2 млн рублей

23 января 2025, 04:30
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Букет цветов

Мэрия города Обь планирует закупить хризантемы за 1,2 млн рублей

Администрация города Обь Новосибирской области объявила конкурс на поставку цветов за 1,2 млн рублей.

Мэрия города Обь планирует потратить 1 199 880 рублей на закупку срезанных хризантем, говорится в документах на сайте госзакупок. Контракт предусматривает регулярные поставки цветов вплоть до декабря 2025 года. По условиям договора, поставщик будет доставлять хризантемы по заявкам заказчика, в том числе в выходные и праздничные дни. Причем в экстренных случаях администрация вправе запросить доставку в течение двух часов без дополнительной оплаты.

«Заказчик вправе заказать как партию товара, так и поштучную поставку», — уточняется в документе.

Качество цветов под строгим контролем: они должны быть свежими, без вредителей и повреждений. Если цветы завянут или окажутся поломанными, поставщик обязан заменить их в течение 30 минут. Кроме того, упаковка должна защищать хризантемы от суровых сибирских морозов и любых повреждений во время транспортировки.

Местом поставки указана общественная приемная администрации города Оби, но на какие цели будут расходоваться больше миллиона рублей на цветы, в документах не уточняется.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Бюджет#Госзакупки#Контракт#Администрация#Обь#Поставка#Цветы
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