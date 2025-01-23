Золотые цветы: мэрия Оби планирует потратить на букеты 1,2 млн рублей

Мэрия города Обь планирует потратить 1 199 880 рублей на закупку срезанных хризантем, говорится в документах на сайте госзакупок. Контракт предусматривает регулярные поставки цветов вплоть до декабря 2025 года. По условиям договора, поставщик будет доставлять хризантемы по заявкам заказчика, в том числе в выходные и праздничные дни. Причем в экстренных случаях администрация вправе запросить доставку в течение двух часов без дополнительной оплаты.