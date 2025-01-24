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Posted 24 января, 01:39

Published 24 января, 01:39

Modified 24 января, 01:42

Updated 24 января, 01:42

Дерево упало

Бастрыкин контролирует дело школьника, на которого рухнуло дерево в Новосибирске

24 января 2025, 01:39
Фото: 1MI. Дерево упало
В Новосибирске центральный СКР взял под контроль дело пострадавшего от урагана школьника в Новосибирске, о чем сообщили в ведомстве.

Все произошло 22 января в Кировском районе. В этот день в городе сохранялся сильный ветер. Его порывы срывали крыши и валили деревья.

Одно из них упало на школьника, который возвращался из учебного заведения домой вместе с одноклассником. Ребенок получил травмы, его доставили в больницу.

Тогда мать рассказала о происшествии. По ее словам, дерево было старым, а ответственные лица не снесли его вовремя. Следком возбудил дело из-за халатности. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Уголовное дело#Дерево#СК#Александр Бастрыкин
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