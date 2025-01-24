Бастрыкин контролирует дело школьника, на которого рухнуло дерево в Новосибирске

Posted 24 января, 01:39
Published 24 января, 01:39
Modified 24 января, 01:42
Updated 24 января, 01:42
Все произошло 22 января в Кировском районе. В этот день в городе сохранялся сильный ветер. Его порывы срывали крыши и валили деревья.
Одно из них упало на школьника, который возвращался из учебного заведения домой вместе с одноклассником. Ребенок получил травмы, его доставили в больницу.
Тогда мать рассказала о происшествии. По ее словам, дерево было старым, а ответственные лица не снесли его вовремя. Следком возбудил дело из-за халатности. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.