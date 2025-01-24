Бастрыкин потребовал разобраться в гибели шестимесячной девочки в Новосибирске

Posted 24 января, 04:10
Published 24 января, 04:10
Modified 24 января, 04:15
Updated 24 января, 04:15
Шестимесячная девочка скончалась в новосибирской больнице весной 2022 года. Ее привезли туда для пластической операции, но она оказалась неудачной. До сих пор эксперты так и не определили причину гибели младенца. Мать желает добиться справедливости.
Эта история привлекла внимание главу СКР Александра Бастрыкина. Он ждет доклад о ходе расследования уголовного дела. Ране родительница пожаловалась председателю на затягивание сроков расследования.
Также Бастрыкин проконтролирует дело школьника, на которого упало дерево во время урагана в Новосибирске. Мальчик получил травмы.