atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 04:10

Published 24 января, 04:10

Modified 24 января, 04:15

Updated 24 января, 04:15

Девочка скончалась

Бастрыкин потребовал разобраться в гибели шестимесячной девочки в Новосибирске

24 января 2025, 04:10
Фото: 1MI. Девочка скончалась
В Новосибирске проверят гибель шестимесячной девочки, о чем сообщили в центральном СКР.

Шестимесячная девочка скончалась в новосибирской больнице весной 2022 года. Ее привезли туда для пластической операции, но она оказалась неудачной. До сих пор эксперты так и не определили причину гибели младенца. Мать желает добиться справедливости.

Эта история привлекла внимание главу СКР Александра Бастрыкина. Он ждет доклад о ходе расследования уголовного дела. Ране родительница пожаловалась председателю на затягивание сроков расследования.

Также Бастрыкин проконтролирует дело школьника, на которого упало дерево во время урагана в Новосибирске. Мальчик получил травмы.

Бастрыкин потребовал доложить о ДТП с пассажирским автобусом
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин проверит пьяный дебош мигрантов в новосибирской пивнушкеБастрыкин проверит дело матери, бросившей ребенка на новосибирском вокзалеБастрыкин заступился за жителя Новосибирска, которому мигранты сломали челюсть
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Смерть#Александр Бастрыкин#18+
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика