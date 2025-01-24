Бэби-боксы для оставленных матерями детей хотят установить в Новосибирской области

Бэби-боксы или «окна жизни» — это безопасные контейнеры в медучреждениях, в которых анонимно оставляют нежеланных новорожденных. После того, как сотрудники увидят ребенка с помощью системы видеонаблюдения в боксе, они проведут медосмотр, свяжутся с органами опеки и малышу найдут приемную семью. Таких детей не отправляют в детские дома, а практически сразу находят приемных родителей, так как усыновляют чаще всего младенцев. В свою очередь биологическая мать не понесет ответственности за оставление ребенка.