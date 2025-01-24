Бэби-боксы для оставленных матерями детей хотят установить в Новосибирской области

Posted 24 января, 12:14
Published 24 января, 12:14
Modified 24 января, 12:16
Updated 24 января, 12:16
Бэби-боксы или «окна жизни» — это безопасные контейнеры в медучреждениях, в которых анонимно оставляют нежеланных новорожденных. После того, как сотрудники увидят ребенка с помощью системы видеонаблюдения в боксе, они проведут медосмотр, свяжутся с органами опеки и малышу найдут приемную семью. Таких детей не отправляют в детские дома, а практически сразу находят приемных родителей, так как усыновляют чаще всего младенцев. В свою очередь биологическая мать не понесет ответственности за оставление ребенка.
Беби-боксы уже используются в некоторых регионах России, однако в Новосибирской области инициативу долгое время отвергали.
За прошлый год в Новосибирске произошло два случая, потрясших горожан, когда женщины избавлялись от нежеланных младенцев.
Омбудсмен Надежда Болтенко поддержала установку бэби-боксов в Новосибирске, заявив, что это шанс спасти жизни брошенных детей.
Однако есть и противники данной инициативы. Общественница Надежда Артемова заявила, что бэби-боксы — всего лишь коммерческий проект, неспособный решить проблему отказа от детей. Артемова уверена, что не допустить новые трагедии можно только при наличии должной психологической и материальной поддержки матерей.