Что и насколько подорожало в Новосибирской области с ростом инфляции

Posted 24 января, 08:48
Published 24 января, 08:48
Modified 24 января, 08:50
Updated 24 января, 08:50
По данным Центрального Банка России инфляция в Новосибирской области составила 9,5%, как и в Омской, Томской, Кемеровской областях, а также в Республиках Алтай и Хакасии. Такие данные представлены за декабрь 2024 года.
С ростом инфляции, в регионах увеличивались и цены. По статистике Росстата, за последний месяц 2024 в цене выросли многие продукты. Овощи и фрукты стали дороже: например, огурцы подорожали на 39,7%, помидоры на 17,7%, капуста на 10,4%, картофель на 5,8%, яблоки на 4,9%, бананы на 4,4%, груши на 5,3%. Апельсины и лимоны подешевели на -5,3% и -1,1% соответственно.
Мясо тоже росло в цене: куриное стало стоить на 5% больше, индейка на 3,2%, говядина на 1,7%, сосиски на 1,3%. Фарш, пельмени, манты, свинина, печень подорожали на 1,1%. В молочной продукции тоже были изменения в ценовой политике: сливки на 3,6%, сыры на 3,2%, молоко на 2,6%, сметана на 2,5%, творог на 2,2%, сгущенка на 1,3%.
Хлеб пшеничный подорожал на 1,5%, булочки сдобные на 1,3%, мука на 1,7%. Шоколад покупали на 3,6% дороже, маргарин на 1,9%, торты и печенье на 1,6%, конфеты, майонез на 1,5%.