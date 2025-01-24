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Posted 24 января, 08:48

Published 24 января, 08:48

Modified 24 января, 08:50

Updated 24 января, 08:50

Что подорожало

Что и насколько подорожало в Новосибирской области с ростом инфляции

24 января 2025, 08:48
Фото: 1MI. Что подорожало

В Новосибирской области назвали продукты, взлетевшие в цене после роста инфляции

Стало известно, какие продукты подорожали в Новосибирской области с ростом инфляции: данные опубликовал Росстат.

По данным Центрального Банка России инфляция в Новосибирской области составила 9,5%, как и в Омской, Томской, Кемеровской областях, а также в Республиках Алтай и Хакасии. Такие данные представлены за декабрь 2024 года.

Инфляция
Инфляция. Фото: cbr.ru

С ростом инфляции, в регионах увеличивались и цены. По статистике Росстата, за последний месяц 2024 в цене выросли многие продукты. Овощи и фрукты стали дороже: например, огурцы подорожали на 39,7%, помидоры на 17,7%, капуста на 10,4%, картофель на 5,8%, яблоки на 4,9%, бананы на 4,4%, груши на 5,3%. Апельсины и лимоны подешевели на -5,3% и -1,1% соответственно.

Мясо тоже росло в цене: куриное стало стоить на 5% больше, индейка на 3,2%, говядина на 1,7%, сосиски на 1,3%. Фарш, пельмени, манты, свинина, печень подорожали на 1,1%. В молочной продукции тоже были изменения в ценовой политике: сливки на 3,6%, сыры на 3,2%, молоко на 2,6%, сметана на 2,5%, творог на 2,2%, сгущенка на 1,3%.

Хлеб пшеничный подорожал на 1,5%, булочки сдобные на 1,3%, мука на 1,7%. Шоколад покупали на 3,6% дороже, маргарин на 1,9%, торты и печенье на 1,6%, конфеты, майонез на 1,5%.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Цены#Продукты#Инфляция#Рост
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