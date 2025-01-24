Что и насколько подорожало в Новосибирской области с ростом инфляции

Мясо тоже росло в цене: куриное стало стоить на 5% больше, индейка на 3,2%, говядина на 1,7%, сосиски на 1,3%. Фарш, пельмени, манты, свинина, печень подорожали на 1,1%. В молочной продукции тоже были изменения в ценовой политике: сливки на 3,6%, сыры на 3,2%, молоко на 2,6%, сметана на 2,5%, творог на 2,2%, сгущенка на 1,3%.