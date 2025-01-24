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Posted 24 января, 07:58

Published 24 января, 07:58

Modified 24 января, 08:00

Updated 24 января, 08:00

Женщина погибла

«Что там за ад?»: в Новосибирске собаки загрызли женщину на Хилке

24 января 2025, 07:58
Фото: 1MI. Женщина погибла

Жители Новосибирска возмутились гибелью женщины после нападения собак

Жители Новосибирска высказались в соцсетях о трагедии с гибелью женщины, которую загрызли собаки.

По информации СКР, трагичный инцидент произошел на Хилке. Женщина шла по улице Малыгина 23 января. На нее набросились бродячие собаки. Животные загрызли сибирячку: она скончалась на месте от ран.

После случившегося следователи возбудили дело о халатности. Именно чиновники ответственны за отлов собак, поэтому администрацию Верх-Тулинского сельсовета проверят.

Происшествие не оставило равнодушными жителей Новосибирска. Они со скорбью восприняли трагедию и начали высказываться о проблемах с отловом собак:

«Госпадиииии. какой ужассс. страшная смерть»;
«Ну на Малыгина немудрено там столько этих собак что из машины боишься выйти»;
«Зато собачек не тронь. За убийство человека меньше срок дадут чем за убийство собаки»;
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«А ведь, если бы не было бездомных собак, этого бы не случилось. Люди самые страшные животные»;
«Давно пора этих животных отстреливать. Вместе с зоошизиками. Агрессивным хищникам не место в городе»;
«Я люблю животных, но бездомных надо ликвидировать однозначно»;
«Пока не решат вопрос с эвтаназией животных, которые не пристроены, так и будут они бегать стерилизованные, чипированые, голодные, агрессивные и продолжать жрать и кусать всех и вся»;
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«Каждый раз наказываете чиновников, а ничего не меняется»;
«Капец, что там за ад? Мигранты, собаки, свалка, грузовики… А вообще, в чем проблема усыплять бездомных животных? Можно подумать, гуманнее выпускать их бездомными, голодными, замерзшими? В этой ситуации усыпление — благо…»;
«Нужно изолировать безответственных людей, которые выбрасывают животных на улицу как мусор, а потом они бродяжничают».

Пунктуация и орфография авторов комментариев сохранена*

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