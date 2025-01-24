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Posted 24 января, 09:09

Published 24 января, 09:09

Modified 24 января, 09:11

Updated 24 января, 09:11

Кому платят больше всего

Даже на вахту ехать не надо: топ самых «дорогих» вакансий Новосибирска в январе

24 января 2025, 09:09
Фото: 1MI. Кому платят больше всего

В Новосибирске составили топ самых высокооплачиваемых вакансий января

В Новосибирске назвали самые высокооплачиваемые вакансии в январе 2025 — по данным сайта по поиску работы.

Самую большую зарплату на рынке труда в январе 2025 предлагают директору отеля. Специалисту готовы платить от 250 тысяч ежемесячно. Важен опыт работы от 3 лет.

Региональному руководителю по продажам готовы платить от 225 тысяч рублей. В этой специальности важен опыт от года. Профессионал должен прорабатывать проекты, а также проводить маркетинговые встречи и обладать знаниями в ключевых финансовых показателях работы компании.

Упаковщику косметики и парфюмерии будут платить от 145 до 198 тысяч в месяц. Устраиваться можно без опыта. Для работы необходимо взаимодействовать с заказами, а также оформлять, сканировать и передавать их для доставки.

Управляющему парком отдыха предлагают от 130 тысяч в месяц. Тут важен опыт работы от года. Необходимо управлять персоналом, ставить им задачи, мотивировать, контролировать и обучать.

Бармену в ночном клубе готовы платить от 70 до 150 тысяч рублей. Принимают на работу только с опытом от года. Сам бар находится на площади Ленина. Требуется умение приготовления коктейлей, работа за кассой и проведение инвентаризации.

Им платят по 200 тысяч: раскрыты самые высокооплачиваемые вакансии января 2025
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Зарплата#Вакансии#Профессии
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