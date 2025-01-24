Даже на вахту ехать не надо: топ самых «дорогих» вакансий Новосибирска в январе

Posted 24 января, 09:09
Published 24 января, 09:09
Modified 24 января, 09:11
Updated 24 января, 09:11
Самую большую зарплату на рынке труда в январе 2025 предлагают директору отеля. Специалисту готовы платить от 250 тысяч ежемесячно. Важен опыт работы от 3 лет.
Региональному руководителю по продажам готовы платить от 225 тысяч рублей. В этой специальности важен опыт от года. Профессионал должен прорабатывать проекты, а также проводить маркетинговые встречи и обладать знаниями в ключевых финансовых показателях работы компании.
Упаковщику косметики и парфюмерии будут платить от 145 до 198 тысяч в месяц. Устраиваться можно без опыта. Для работы необходимо взаимодействовать с заказами, а также оформлять, сканировать и передавать их для доставки.
Управляющему парком отдыха предлагают от 130 тысяч в месяц. Тут важен опыт работы от года. Необходимо управлять персоналом, ставить им задачи, мотивировать, контролировать и обучать.
Бармену в ночном клубе готовы платить от 70 до 150 тысяч рублей. Принимают на работу только с опытом от года. Сам бар находится на площади Ленина. Требуется умение приготовления коктейлей, работа за кассой и проведение инвентаризации.