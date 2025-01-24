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Posted 24 января, 11:48

Published 24 января, 11:48

Modified 24 января, 11:50

Updated 24 января, 11:50

Так выглядят ямы на дороге под Академгородком

Дорогу Академгородок-Каменушка в Новосибирске отремонтируют за 17 млн рублей

24 января 2025, 11:48
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Так выглядят ямы на дороге под Академгородком
На состояние этой дороги уже несколько лет жалуются жители инновационного поселка «Горки Академпарка».

МКУ Новосибирского района Новосибирской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства» подписала контракт с ООО «Дорсиб Плюс» на ремонт автомобильной дороги Академгородок — поселок Каменушка. Стоимость контракта 17,406 млн рублей. Конкретные отрезки дороги, где будет проходить реконструкция дорожного полотна, в тексте контракта, с которым ознакомился корреспондент Atas.Info, не указаны.

Однако в смете предусмотрено фрезерование старого покрытия и укладка асфальтобетонной смеси на общей площади 8 421 квадратных метров, укрепление обочин слоем щебня толщиной 10 сантиметров, устройство двух лежачих полицейских 7-сантиметровой высоты и установка 8 дорожных знаков. Все работы должны быть завершены до 15 июня 2025 года.

Эта дорога ведет, в том числе, в поселок «Горки Академпарка», поостренный для сотрудников инновационных компаний-резидентов Технопарка новосибирского Академгородка. По сути, это единственный путь, связывающий зону научных институтов и инновационных компаний с зоной малоэтажной жилой застройки, определенной в планах развития проекта «Академгородок 2.0».

Однако в течение нескольких лет жители поселка жалуются на плохое состояние дорожного покрытия. Весной 2021 года местные активисты даже сняли ролик, в котором наглядно показали, что из себя представляет «шоссе инноваторов», как в шутку местные называют эту дорогу.

На этот ролик обратили внимание СМИ

На это ролик обратили внимание новосибирские СМИ, и после ряда публикаций региональные власти пообещали восстановить дорожное покрытие. Дорожные рабочие и техника появились летом того же года, рассказала редакции жительница поселка Анна Чалдина, и тех пор в разных местах каждый год разные подрядчики постоянно пытаются делать ямочный ремонт.

«Честно говоря, я уже не верю, что эта дорога когда-нибудь будет нормальной. В одном месте они залатают, в другом полотно вспучивается и разрушается. Последний раз ремонтировали осенью, и уже сейчас я замечаю образование новых дыр и ям. Вероятно, проблемы можно решить только комплексной реконструкций. А пока мы видим вот этот позор под боком у центра сибирской науки», — констатирует Чалдина.

Редакция вместе с местными жителями будет следить за ходом новой ремонтной кампании.

ООО «Дорсиб Плюс» входит в список крупнейших дорожных подрядчиков Новосибирской области. Компания основана в 1999 году, ее единоличным владельцем является бизнесмен Илья Никитин. По итогам 2023 года компания отчиталась о чистой прибыли в размере 274,3 млн рублей. Общая сумма госконтрактов, заключенных «Дорсиб Плюс» в 2024 году превышает 4 млрд рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирской области большегрузам запретили движение по дорогам двух районов.

Масштабный ремонт за миллиард рублей — где в Новосибирске починят дороги в 2025 году
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