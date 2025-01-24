Дорогу Академгородок-Каменушка в Новосибирске отремонтируют за 17 млн рублей

Posted 24 января, 11:48
Published 24 января, 11:48
Modified 24 января, 11:50
Updated 24 января, 11:50
МКУ Новосибирского района Новосибирской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства» подписала контракт с ООО «Дорсиб Плюс» на ремонт автомобильной дороги Академгородок — поселок Каменушка. Стоимость контракта 17,406 млн рублей. Конкретные отрезки дороги, где будет проходить реконструкция дорожного полотна, в тексте контракта, с которым ознакомился корреспондент Atas.Info, не указаны.
Однако в смете предусмотрено фрезерование старого покрытия и укладка асфальтобетонной смеси на общей площади 8 421 квадратных метров, укрепление обочин слоем щебня толщиной 10 сантиметров, устройство двух лежачих полицейских 7-сантиметровой высоты и установка 8 дорожных знаков. Все работы должны быть завершены до 15 июня 2025 года.
Эта дорога ведет, в том числе, в поселок «Горки Академпарка», поостренный для сотрудников инновационных компаний-резидентов Технопарка новосибирского Академгородка. По сути, это единственный путь, связывающий зону научных институтов и инновационных компаний с зоной малоэтажной жилой застройки, определенной в планах развития проекта «Академгородок 2.0».
Однако в течение нескольких лет жители поселка жалуются на плохое состояние дорожного покрытия. Весной 2021 года местные активисты даже сняли ролик, в котором наглядно показали, что из себя представляет «шоссе инноваторов», как в шутку местные называют эту дорогу.
На это ролик обратили внимание новосибирские СМИ, и после ряда публикаций региональные власти пообещали восстановить дорожное покрытие. Дорожные рабочие и техника появились летом того же года, рассказала редакции жительница поселка Анна Чалдина, и тех пор в разных местах каждый год разные подрядчики постоянно пытаются делать ямочный ремонт.
«Честно говоря, я уже не верю, что эта дорога когда-нибудь будет нормальной. В одном месте они залатают, в другом полотно вспучивается и разрушается. Последний раз ремонтировали осенью, и уже сейчас я замечаю образование новых дыр и ям. Вероятно, проблемы можно решить только комплексной реконструкций. А пока мы видим вот этот позор под боком у центра сибирской науки», — констатирует Чалдина.
Редакция вместе с местными жителями будет следить за ходом новой ремонтной кампании.
ООО «Дорсиб Плюс» входит в список крупнейших дорожных подрядчиков Новосибирской области. Компания основана в 1999 году, ее единоличным владельцем является бизнесмен Илья Никитин. По итогам 2023 года компания отчиталась о чистой прибыли в размере 274,3 млн рублей. Общая сумма госконтрактов, заключенных «Дорсиб Плюс» в 2024 году превышает 4 млрд рублей.
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирской области большегрузам запретили движение по дорогам двух районов.