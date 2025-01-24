Дорогу Академгородок-Каменушка в Новосибирске отремонтируют за 17 млн рублей

На это ролик обратили внимание новосибирские СМИ, и после ряда публикаций региональные власти пообещали восстановить дорожное покрытие. Дорожные рабочие и техника появились летом того же года, рассказала редакции жительница поселка Анна Чалдина, и тех пор в разных местах каждый год разные подрядчики постоянно пытаются делать ямочный ремонт.