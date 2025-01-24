Елена Перминова честно рассказала, как живет после расставания с миллиардером

Недавно Перминова отдыхала в Мексике, пока дети были с отцом в Дубае. Сейчас семья воссоединилась. Они обживаются в новом доме. Дети уже ходят в школу, а модель устраивает домашний уют. Вместе они веселятся и не отходят друг от друга.