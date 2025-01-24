Елена Перминова честно рассказала, как живет после расставания с миллиардером

Posted 24 января, 04:42
Published 24 января, 04:42
Modified 24 января, 04:44
Updated 24 января, 04:44
Елена Перминова родом из Бердска. Она давно не живет в родных краях и построила карьеру известной модели. Почти 20 лет сибирячка жила вместе с миллиардером Александром Лебедевым. У них четверо детей. После разрыва они остались жить с матерью.
Недавно Перминова отдыхала в Мексике, пока дети были с отцом в Дубае. Сейчас семья воссоединилась. Они обживаются в новом доме. Дети уже ходят в школу, а модель устраивает домашний уют. Вместе они веселятся и не отходят друг от друга.
Ранее модель Playboy зажгла на вечеринке со звездами Голливуда. Вместе с ней отдыхали Джаред Лето, Кайли Дженнер и Виктория Бэкхем.