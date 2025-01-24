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Posted 24 января, 04:42

Published 24 января, 04:42

Modified 24 января, 04:44

Updated 24 января, 04:44

Модель живет с детьми

Елена Перминова честно рассказала, как живет после расставания с миллиардером

24 января 2025, 04:42
Фото: Елена Перминова/соцсети. Модель живет с детьми

Новосибирская модель рассказала, как живет после расставания с миллиардером

Модель из Новосибирской области проживает разрыв с миллиардером: она показала свою жизнь после расставания в соцсетях.

Елена Перминова родом из Бердска. Она давно не живет в родных краях и построила карьеру известной модели. Почти 20 лет сибирячка жила вместе с миллиардером Александром Лебедевым. У них четверо детей. После разрыва они остались жить с матерью.

Недавно Перминова отдыхала в Мексике, пока дети были с отцом в Дубае. Сейчас семья воссоединилась. Они обживаются в новом доме. Дети уже ходят в школу, а модель устраивает домашний уют. Вместе они веселятся и не отходят друг от друга.

Видео: Елена Перминова/соцсети.

Ранее модель Playboy зажгла на вечеринке со звездами Голливуда. Вместе с ней отдыхали Джаред Лето, Кайли Дженнер и Виктория Бэкхем.

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