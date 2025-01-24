Индексация пенсий в России 2025: как будет происходить и кого затронет

Законопроект, предлагающий проиндексировать пенсии работающим пенсионерам, был предложен Владимиром Путиным в июне 2024. Как сообщает Минтруд, пересчет будут производить дважды в год с учетом инфляции: 1 февраля и 1 апреля. При этом все недополученные средства за период с 2016, когда индексация пенсий была приостановлена, по 2024 годы, полностью компенсируют.