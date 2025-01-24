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Posted 24 января, 09:47

Published 24 января, 09:47

Modified 24 января, 09:49

Updated 24 января, 09:49

Пожилая женщина

Индексация пенсий в России 2025: как будет происходить и кого затронет

24 января 2025, 09:47
Фото: Изображение Midjourney. Пожилая женщина

Новосибирцам объяснили новый закон об индексации пенсий

На заседании Госдумы вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, как будет происходить корректировка пенсий в 2025 году.

Голикова сообщила, что планируемая корректировка пенсий увеличит выплаты не менее чем на 1300 рублей. При этом подчеркивается, что расчет пенсий происходит индивидуально с учетом трудового стража. Индексация в феврале 2025 сделает возможным увеличение пенсий в соответствии с новыми стандартами.

Законопроект, предлагающий проиндексировать пенсии работающим пенсионерам, был предложен Владимиром Путиным в июне 2024. Как сообщает Минтруд, пересчет будут производить дважды в год с учетом инфляции: 1 февраля и 1 апреля. При этом все недополученные средства за период с 2016, когда индексация пенсий была приостановлена, по 2024 годы, полностью компенсируют.

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