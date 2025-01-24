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Posted 24 января, 01:23

Published 24 января, 01:23

Modified 24 января, 01:25

Updated 24 января, 01:25

Сумма увеличится

Маткапитал увеличится в России с 1 февраля — сколько начнут платить

24 января 2025, 01:23
Фото: 1MI. Сумма увеличится

В Новосибирске с 1 февраля увеличится маткапитал

В Новосибирской области подняли сумму маткапитала, о чем проинформировали в Минтруде.

Материнский капитал увеличится в России. Произойдет это с 1 февраля 2025. Индексация составит 7,3%. Платить начнут больше не только тем, кто впервые получает сертификат, но и тем, у кого остались деньги на счету — их также проиндексируют. Если же сертификат полностью обналичен, то увеличения не ждите.

Размер маткапитала достигнет 912 тысяч рублей — эту сумму выплатят в случае, если родители не получали сертификат за первого ребенка и в их семье родился второй. На первого ребенка платят 676 тысяч, доплата за второго малыша составляет 217 тысяч.

Также в России проиндексируют пенсии. Речь идет о страховых выплатах. Увеличение составит 9,5% — на уровне инфляции.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Индексация#Маткапитал#Увеличение пенсии
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