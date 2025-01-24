Маткапитал увеличится в России с 1 февраля — сколько начнут платить

Posted 24 января, 01:23
Published 24 января, 01:23
Modified 24 января, 01:25
Updated 24 января, 01:25
Материнский капитал увеличится в России. Произойдет это с 1 февраля 2025. Индексация составит 7,3%. Платить начнут больше не только тем, кто впервые получает сертификат, но и тем, у кого остались деньги на счету — их также проиндексируют. Если же сертификат полностью обналичен, то увеличения не ждите.
Размер маткапитала достигнет 912 тысяч рублей — эту сумму выплатят в случае, если родители не получали сертификат за первого ребенка и в их семье родился второй. На первого ребенка платят 676 тысяч, доплата за второго малыша составляет 217 тысяч.
Также в России проиндексируют пенсии. Речь идет о страховых выплатах. Увеличение составит 9,5% — на уровне инфляции.