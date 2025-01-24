Маткапитал увеличится в России с 1 февраля — сколько начнут платить

Материнский капитал увеличится в России. Произойдет это с 1 февраля 2025. Индексация составит 7,3%. Платить начнут больше не только тем, кто впервые получает сертификат, но и тем, у кого остались деньги на счету — их также проиндексируют. Если же сертификат полностью обналичен, то увеличения не ждите.