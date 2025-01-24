Минус 33: названы самые холодные районы Новосибирской области

Posted 24 января, 09:32
Published 24 января, 09:32
Modified 24 января, 09:49
Updated 24 января, 09:49
Накануне морозы в -32 градуса накрыли село Венгерово, до -33 опустился столбик термометра на станции Крещенка Убинского района. Холоднее всего было преимущественно на западе и северо-западе. На востоке Новосибирской области минувшей ночью оказалось ненамного теплее: от -26 до -29 градусов.
На следующей неделе синоптики прогнозируют потепление: 27 января в Новосибирскую область придет потепление до -10 градусов. Напомним, на этой неделе сибирякам пришлось пережить настоящую снежную буру, которая не обошлась без происшествий и ЧП.
Специалисты отмечают, что в этом году средняя температура в январе оказалась на 10-12 градусов выше нормы. Ранее в УГМС сообщили о причине резкой смены климата.