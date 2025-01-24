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Posted 24 января, 09:32

Published 24 января, 09:32

Modified 24 января, 09:49

Updated 24 января, 09:49

Термометр

Минус 33: названы самые холодные районы Новосибирской области

24 января 2025, 09:32
Фото: 1MI. Термометр

Синоптики рассказали о самых низких температурах в Новосибирской области

Синоптики Западно-Сибирского УГМС назвали самые холодные районы, где минимальная температура достигала отметки в -33 градуса.

Накануне морозы в -32 градуса накрыли село Венгерово, до -33 опустился столбик термометра на станции Крещенка Убинского района. Холоднее всего было преимущественно на западе и северо-западе. На востоке Новосибирской области минувшей ночью оказалось ненамного теплее: от -26 до -29 градусов.

На следующей неделе синоптики прогнозируют потепление: 27 января в Новосибирскую область придет потепление до -10 градусов. Напомним, на этой неделе сибирякам пришлось пережить настоящую снежную буру, которая не обошлась без происшествий и ЧП.

Специалисты отмечают, что в этом году средняя температура в январе оказалась на 10-12 градусов выше нормы. Ранее в УГМС сообщили о причине резкой смены климата.

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