Минус 33: названы самые холодные районы Новосибирской области

Накануне морозы в -32 градуса накрыли село Венгерово, до -33 опустился столбик термометра на станции Крещенка Убинского района. Холоднее всего было преимущественно на западе и северо-западе. На востоке Новосибирской области минувшей ночью оказалось ненамного теплее: от -26 до -29 градусов.