Можно ли вырастить бананы в Новосибирской области: Минсельхоз поделился планами

Платонов заявил, что закладка теплиц уже началась и пообещал, что если программа будет выполнена успешно, бананы, выращенные российскими растениеводами, смогут представить к концу 2025 года. В каких регионах будут выращивать желтую экзотику не сообщается, вероятно, первые фрукты вырастят в экспериментальных теплицах. Однако станет ли такое импортозамещение выгодным, пока неизвестно. Как отмечает министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, сейчас плоды с эквадора дешевле.