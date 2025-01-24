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Posted 24 января, 13:39

Published 24 января, 13:39

Modified 24 января, 13:42

Updated 24 января, 13:42

Связка бананов

Можно ли вырастить бананы в Новосибирской области: Минсельхоз поделился планами

24 января 2025, 13:39
Фото: 1MI. Связка бананов
Специалисты начали разработку специальных теплиц, которые позволят выращивать собственные фрукты на территории России. Об этом сообщает руководство Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства.

Гендиректор Ассоциации Андрей Платонов рассказал, что выращивание экзотических фруктов возможно в России. Ранее в Минсельхозе заявили о том, что Россия может перенять опыт Казахстана в выращивании бананов в специализированных теплицах.

Платонов заявил, что закладка теплиц уже началась и пообещал, что если программа будет выполнена успешно, бананы, выращенные российскими растениеводами, смогут представить к концу 2025 года. В каких регионах будут выращивать желтую экзотику не сообщается, вероятно, первые фрукты вырастят в экспериментальных теплицах. Однако станет ли такое импортозамещение выгодным, пока неизвестно. Как отмечает министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, сейчас плоды с эквадора дешевле.

Сейчас в распоряжении правительства прописан перечень с/х продукции, в которую входят самые необходимые и вторичные культуры, а растениеводы пытаются добавить бананы в этот перечень.

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