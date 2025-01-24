Можно ли вырастить бананы в Новосибирской области: Минсельхоз поделился планами

Posted 24 января, 13:39
Published 24 января, 13:39
Modified 24 января, 13:42
Updated 24 января, 13:42
Гендиректор Ассоциации Андрей Платонов рассказал, что выращивание экзотических фруктов возможно в России. Ранее в Минсельхозе заявили о том, что Россия может перенять опыт Казахстана в выращивании бананов в специализированных теплицах.
Платонов заявил, что закладка теплиц уже началась и пообещал, что если программа будет выполнена успешно, бананы, выращенные российскими растениеводами, смогут представить к концу 2025 года. В каких регионах будут выращивать желтую экзотику не сообщается, вероятно, первые фрукты вырастят в экспериментальных теплицах. Однако станет ли такое импортозамещение выгодным, пока неизвестно. Как отмечает министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, сейчас плоды с эквадора дешевле.
Сейчас в распоряжении правительства прописан перечень с/х продукции, в которую входят самые необходимые и вторичные культуры, а растениеводы пытаются добавить бананы в этот перечень.