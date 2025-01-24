МВД предупреждает: новый вирус-шпион гуляет по мессенджерам

Posted 24 января, 11:16
Published 24 января, 11:16
Modified 24 января, 11:18
Updated 24 января, 11:18
Сотрудники МВД рассказали россиянам о распространении нового вируса, который приходит пользователям Telegram в виде рассылок.
Злоумышленники присылают вредоносную программу Mamont в виде файла, сопровождая его сообщением «это случайно не ты на фото?». Однако стоит пользователю скачать файл, на устройство начнется установка приложения с вирусом. Этот вирус опасен тем, что считывает приходящие на устройство уведомления, сообщения, и даже способен получить доступ к галерее.
Специалисты также предупредили владельцев iPhone о риске потерять деньги.
Ранее жителей Новосибирска начали обманывать фейковые учителя.