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Posted 24 января, 11:16

Published 24 января, 11:16

Modified 24 января, 11:18

Updated 24 января, 11:18

Телефонные мошенники

МВД предупреждает: новый вирус-шпион гуляет по мессенджерам

24 января 2025, 11:16
Фото: 1MI. Телефонные мошенники

Сотрудники МВД предупредили новосибирцев о новом способе мошенничества

Пользователи пытаются скачать фото или видео, но вместо этого получают программу-шпиона, которая способна раскрыть их персональные данные мошенникам. О необходимости быть бдительнее предупреждает ГУ МВД РФ.

Сотрудники МВД рассказали россиянам о распространении нового вируса, который приходит пользователям Telegram в виде рассылок.

Злоумышленники присылают вредоносную программу Mamont в виде файла, сопровождая его сообщением «это случайно не ты на фото?». Однако стоит пользователю скачать файл, на устройство начнется установка приложения с вирусом. Этот вирус опасен тем, что считывает приходящие на устройство уведомления, сообщения, и даже способен получить доступ к галерее.

Специалисты также предупредили владельцев iPhone о риске потерять деньги.

Ранее жителей Новосибирска начали обманывать фейковые учителя.

В Новосибирске искусственный интеллект начал помогать мошенникам
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