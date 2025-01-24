МВД предупреждает: новый вирус-шпион гуляет по мессенджерам

Злоумышленники присылают вредоносную программу Mamont в виде файла, сопровождая его сообщением «это случайно не ты на фото?». Однако стоит пользователю скачать файл, на устройство начнется установка приложения с вирусом. Этот вирус опасен тем, что считывает приходящие на устройство уведомления, сообщения, и даже способен получить доступ к галерее.