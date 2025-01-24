На Новосибирскую область надвигается аномально жаркая весна

Начало весны в Новосибирской области обычно приходится на конец марта, однако в этом году потепление может наступить уже в середине месяца. Прогнозы показывают, что среднесуточные температуры в марте превысят климатическую норму на 3–5 градусов. В дневные часы столбик термометра может подниматься до +5…+8°C, что станет значительным отклонением от привычных мартовских морозов.