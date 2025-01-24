На Новосибирскую область надвигается аномально жаркая весна

Posted 24 января, 09:39
Published 24 января, 09:39
Modified 24 января, 09:41
Updated 24 января, 09:41
Весна в Новосибирской области и во всей Сибири может начаться раньше обычного. Синоптики связывают это явление с глобальными климатическими изменениями и продолжающимся воздействием феномена «Эль-Ниньо».
Справка
Эль-Ниньо — это климатическое явление, связанное с периодическим повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Оно оказывает значительное влияние на глобальные климатические процессы, вызывая изменения в погодных условиях по всему миру.
Начало весны в Новосибирской области обычно приходится на конец марта, однако в этом году потепление может наступить уже в середине месяца. Прогнозы показывают, что среднесуточные температуры в марте превысят климатическую норму на 3–5 градусов. В дневные часы столбик термометра может подниматься до +5…+8°C, что станет значительным отклонением от привычных мартовских морозов.
Резкое потепление приведёт к быстрому таянию снежного покрова, а также к повышенной влажности. Эксперты рекомендуют местным жителям подготовиться к гололёду в утренние часы и возможным подтоплениям.
Синоптики обещают, что апрель 2025 года будет ещё теплее. Средние дневные температуры могут достигать +12…+15°C, а в солнечные дни — даже +18°C. Ожидается, что к середине месяца снег полностью сойдёт, открывая путь первой зелени. Этот период станет отличным временем для прогулок на природе и начала садово-огородных работ.
Осадков в апреле будет меньше, чем обычно, а солнечных дней — больше. Однако специалисты предупреждают о возможности резких перепадов температуры, что характерно для сибирского климата.
Май в Новосибирской области обещает стать по-настоящему летним. Температуры будут держаться на уровне +18…+25°C, а в отдельные дни достигать и +28°C. Это позволит начать пляжный сезон раньше, чем обычно. Однако синоптики не исключают кратковременных похолоданий и ливней.
Аномально тёплая весна, с одной стороны, облегчит повседневную жизнь жителей региона, ускорив завершение отопительного сезона. С другой стороны, быстрый переход от зимы к весне может повлиять на сельское хозяйство. Ускоренное таяние снега способно вызвать нехватку влаги для посевных культур, что потребует от аграриев дополнительных мер.
Эксперты также отмечают, что более тёплая весна может повлиять на биоразнообразие региона. Раннее пробуждение насекомых и растений может нарушить привычный баланс экосистемы. Несмотря на оптимистичные прогнозы, специалисты предупреждают о возможных рисках, связанных с изменениями климата. Резкое потепление может привести