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Posted 24 января, 09:39

Published 24 января, 09:39

Modified 24 января, 09:41

Updated 24 января, 09:41

Таяние луж в городе

На Новосибирскую область надвигается аномально жаркая весна

24 января 2025, 09:39
Фото: 1MI. Таяние луж в городе
Весна 2025 года может побить все рекорды в Новосибирской области — по данным Гидрометцентра России, в регионе прогнозируется аномально тёплая погода.

Весна в Новосибирской области и во всей Сибири может начаться раньше обычного. Синоптики связывают это явление с глобальными климатическими изменениями и продолжающимся воздействием феномена «Эль-Ниньо».

Справка

Эль-Ниньо — это климатическое явление, связанное с периодическим повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Оно оказывает значительное влияние на глобальные климатические процессы, вызывая изменения в погодных условиях по всему миру.

Ранняя весна в Новосибирской области: чего ожидать в марте

Начало весны в Новосибирской области обычно приходится на конец марта, однако в этом году потепление может наступить уже в середине месяца. Прогнозы показывают, что среднесуточные температуры в марте превысят климатическую норму на 3–5 градусов. В дневные часы столбик термометра может подниматься до +5…+8°C, что станет значительным отклонением от привычных мартовских морозов.

Резкое потепление приведёт к быстрому таянию снежного покрова, а также к повышенной влажности. Эксперты рекомендуют местным жителям подготовиться к гололёду в утренние часы и возможным подтоплениям.

Таяние снега
Таяние снега. Фото: 1MI

Какой будет погода в апреле в Новосибирской области

Синоптики обещают, что апрель 2025 года будет ещё теплее. Средние дневные температуры могут достигать +12…+15°C, а в солнечные дни — даже +18°C. Ожидается, что к середине месяца снег полностью сойдёт, открывая путь первой зелени. Этот период станет отличным временем для прогулок на природе и начала садово-огородных работ.

Осадков в апреле будет меньше, чем обычно, а солнечных дней — больше. Однако специалисты предупреждают о возможности резких перепадов температуры, что характерно для сибирского климата.

Распускание листвы
Распускание листвы. Фото: 1MI

Лето в Новосибирской области начнется уже в мае

Май в Новосибирской области обещает стать по-настоящему летним. Температуры будут держаться на уровне +18…+25°C, а в отдельные дни достигать и +28°C. Это позволит начать пляжный сезон раньше, чем обычно. Однако синоптики не исключают кратковременных похолоданий и ливней.

Дети у фонтана
Дети у фонтана. Фото: 1MI

Как аномальное тепло повлияет на Сибирь

Аномально тёплая весна, с одной стороны, облегчит повседневную жизнь жителей региона, ускорив завершение отопительного сезона. С другой стороны, быстрый переход от зимы к весне может повлиять на сельское хозяйство. Ускоренное таяние снега способно вызвать нехватку влаги для посевных культур, что потребует от аграриев дополнительных мер.

Эксперты также отмечают, что более тёплая весна может повлиять на биоразнообразие региона. Раннее пробуждение насекомых и растений может нарушить привычный баланс экосистемы. Несмотря на оптимистичные прогнозы, специалисты предупреждают о возможных рисках, связанных с изменениями климата. Резкое потепление может привести

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Погода#Сибирь#Температура#Снег#Гидрометцентр#Весна
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