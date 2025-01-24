Новосибирцы назвали самые ожидаемые спортивные события первого полугодия

Posted 24 января, 10:02
Published 24 января, 10:02
Modified 24 января, 10:03
Updated 24 января, 10:03
Новосибирских фанатов попросили назвать наиболее ожидаемые события из мира спорта, которые они гарантированно будут смотреть в первом полугодии 2025-го. В топ-3 главных мероприятий вошли финал Лиги Чемпионов (29%), Чемпионат мира по хоккею (19%) и Заключительный тур чемпионата России по футболу (15%). В пятерку ожидаемых спортивных событий также вошли Плей-офф КХЛ 2024-2025 (12%) и январский турнир UFC в Лос-Анджелесе (6%), об этом свидетельствуют данные исследования* OLIMPBET.
Качество и привлекательная вывеска — главные атрибуты зрелищного матча/турнира. Для 35% опрошенных важным условием ожидаемого спортивного события является ощущение противостояния или иного подтекста, который усиливает эмоции от просмотра события. Еще для 25% респондентов важно участие любимого спортсмена в матче/соревновании. Еще 24% отмечают важность участия именитых спортсменов или команд, которые создают эффектное зрелище.
В среднем новосибирцы выделяют не более одного-двух (51%) особых спортивных событий в первом полугодии 2025 года. При этом отечественные поклонники спорта не распыляются — 33% опрошенных следят за матчами максимум в двух видах спорта, а свыше трети (35%) — сфокусированы только на одном виде спорта.
ТОП-10 наиболее ожидаемых спортивных событий первого полугодия 2025 г.
|
№
|
Событие
|
%
|
1
|
Финал Лиги Чемпионов по футболу (31 мая)
|
29%
|
2
|
Чемпионат мира по хоккею (9-25 мая)
|
19%
|
3
|
Заключительный тур чемпионата России по футболу (24 мая)
|
15%
|
4
|
Плей-офф КХЛ 2024/2025 (26 марта-25мая)
|
12%
|
5
|
UFC Лос-Анджелес (18 января)
|
6%
|
6
|
Финал Кубка России по футболу (1 июня)
|
6%
|
7
|
КХЛ. Матч звезд в Новосибирске (8-9 февраля)
|
4%
|
8
|
Гонка 24 часа Ле Мана во Франции (14 июня)
|
3%
|
9
|
Чемпионат России по биатлону (26-30 марта)
|
2%
|
10
|
Ралли Дакар в Саудовской Аравии (4-7 января)
|
1%
Интересно, что среди опрошенных мужчины чаще женщин выбирают к просмотру дерби или принципиальные матчи/выступления любимых команд/спортсменов (42% против 12%), тогда как женщины предпочитают матчи или события с участием любимого одного любимого спортсмена (48% против 17%). При этом на интерес мужчин к спортивному событию в большей степени влияет фактор участия российских спортсменов — 78% поклонников спорта мужского пола обращают внимание именно на те события, в которых участвуют отечественные команды или спортсмены.
МЕТОДОЛОГИЯ
*Исследование проведено методом онлайн-анкетирования в январе 2025 года среди 1345 респондентов — жителей 17 крупных городов Российской Федерации с населением свыше 1 млн чел.