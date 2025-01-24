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Posted 24 января, 10:02

Published 24 января, 10:02

Modified 24 января, 10:03

Updated 24 января, 10:03

Новосибирцы назвали самые ожидаемые спортивные события первого полугодия

Новосибирцы назвали самые ожидаемые спортивные события первого полугодия

24 января 2025, 10:02
Фото: Изображение Midjourney.
В числе наиболее популярных футбол, хоккей и смешанные единоборства.

Новосибирских фанатов попросили назвать наиболее ожидаемые события из мира спорта, которые они гарантированно будут смотреть в первом полугодии 2025-го. В топ-3 главных мероприятий вошли финал Лиги Чемпионов (29%), Чемпионат мира по хоккею (19%) и Заключительный тур чемпионата России по футболу (15%). В пятерку ожидаемых спортивных событий также вошли Плей-офф КХЛ 2024-2025 (12%) и январский турнир UFC в Лос-Анджелесе (6%), об этом свидетельствуют данные исследования* OLIMPBET.

Качество и привлекательная вывеска — главные атрибуты зрелищного матча/турнира. Для 35% опрошенных важным условием ожидаемого спортивного события является ощущение противостояния или иного подтекста, который усиливает эмоции от просмотра события. Еще для 25% респондентов важно участие любимого спортсмена в матче/соревновании. Еще 24% отмечают важность участия именитых спортсменов или команд, которые создают эффектное зрелище.

В среднем новосибирцы выделяют не более одного-двух (51%) особых спортивных событий в первом полугодии 2025 года. При этом отечественные поклонники спорта не распыляются — 33% опрошенных следят за матчами максимум в двух видах спорта, а свыше трети (35%) — сфокусированы только на одном виде спорта.

ТОП-10 наиболее ожидаемых спортивных событий первого полугодия 2025 г.

Событие

%

1

Финал Лиги Чемпионов по футболу (31 мая)

29%

2

Чемпионат мира по хоккею (9-25 мая)

19%

3

Заключительный тур чемпионата России по футболу (24 мая)

15%

4

Плей-офф КХЛ 2024/2025 (26 марта-25мая)

12%

5

UFC Лос-Анджелес (18 января)

6%

6

Финал Кубка России по футболу (1 июня)

6%

7

КХЛ. Матч звезд в Новосибирске (8-9 февраля)

4%

8

Гонка 24 часа Ле Мана во Франции (14 июня)

3%

9

Чемпионат России по биатлону (26-30 марта)

2%

10

Ралли Дакар в Саудовской Аравии (4-7 января)

1%

Интересно, что среди опрошенных мужчины чаще женщин выбирают к просмотру дерби или принципиальные матчи/выступления любимых команд/спортсменов (42% против 12%), тогда как женщины предпочитают матчи или события с участием любимого одного любимого спортсмена (48% против 17%). При этом на интерес мужчин к спортивному событию в большей степени влияет фактор участия российских спортсменов — 78% поклонников спорта мужского пола обращают внимание именно на те события, в которых участвуют отечественные команды или спортсмены.

МЕТОДОЛОГИЯ

*Исследование проведено методом онлайн-анкетирования в январе 2025 года среди 1345 респондентов — жителей 17 крупных городов Российской Федерации с населением свыше 1 млн чел.

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