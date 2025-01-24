Новосибирцы назвали самые ожидаемые спортивные события первого полугодия

Интересно, что среди опрошенных мужчины чаще женщин выбирают к просмотру дерби или принципиальные матчи/выступления любимых команд/спортсменов (42% против 12%), тогда как женщины предпочитают матчи или события с участием любимого одного любимого спортсмена (48% против 17%). При этом на интерес мужчин к спортивному событию в большей степени влияет фактор участия российских спортсменов — 78% поклонников спорта мужского пола обращают внимание именно на те события, в которых участвуют отечественные команды или спортсмены.