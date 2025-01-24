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Posted 24 января, 03:38

Published 24 января, 03:38

Modified 24 января, 03:40

Updated 24 января, 03:40

Сибиряк в шоу

Олимпийский чемпион из Новосибирска стал участником шоу «Титаны»

24 января 2025, 03:38
Фото: ТНТ. Сибиряк в шоу
Чемпион из Новосибирска пришел в шоу «Титаны», о чем сообщает телеканал ТНТ.

Новым участником из Новосибирска в шоу «Титаны» (16) стал Роман Власов. Он решил испытать себя в новом сезоне и побороться за победу.

Роман с самого детства занимается греко-римской борьбой. Он достиг немалых высот, став Олимпийским чемпионом, чемпионом Европы и Мира. Свою спортивную карьеру сибиряк завершил несколько лет назад.

Увидев первую часть шоу, борец вдохновился и решил испытать удачу. Он будет бороться с соперниками за победу и главный приз в 10 млн рублей. За земляка болеют все близкие. Премьера состоится 26 января. Также участником шоу стал гимнаст Иван Стретович.

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