Олимпийский чемпион из Новосибирска стал участником шоу «Титаны»

Увидев первую часть шоу, борец вдохновился и решил испытать удачу. Он будет бороться с соперниками за победу и главный приз в 10 млн рублей. За земляка болеют все близкие. Премьера состоится 26 января. Также участником шоу стал гимнаст Иван Стретович.