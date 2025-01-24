Олимпийский чемпион из Новосибирска стал участником шоу «Титаны»

Posted 24 января, 03:38
Published 24 января, 03:38
Modified 24 января, 03:40
Updated 24 января, 03:40
Новым участником из Новосибирска в шоу «Титаны» (16) стал Роман Власов. Он решил испытать себя в новом сезоне и побороться за победу.
Роман с самого детства занимается греко-римской борьбой. Он достиг немалых высот, став Олимпийским чемпионом, чемпионом Европы и Мира. Свою спортивную карьеру сибиряк завершил несколько лет назад.
Увидев первую часть шоу, борец вдохновился и решил испытать удачу. Он будет бороться с соперниками за победу и главный приз в 10 млн рублей. За земляка болеют все близкие. Премьера состоится 26 января. Также участником шоу стал гимнаст Иван Стретович.