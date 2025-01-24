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Posted 24 января, 05:43

Published 24 января, 05:43

Modified 24 января, 06:12

Updated 24 января, 06:12

Собаки убили женщину

На новосибирском Хилке собаки загрызли женщину

24 января 2025, 05:43
Фото: Изображение Midjourney. Собаки убили женщину
Под Новосибирском собаки набросились на женщину, которая погибла от укусов, подробности дали в СКР.

Все случилось 23 января на Хилке. На улице Малыгина, что в Новосибирском районе, на женщину набросилась стая бродячих собак. Отбиться от животных сибирячке не удалось. Она скончалась от ран на голове и теле прямо на улице.

На место выехали следователи. Было возбуждено дело по факту халатности. В настоящий момент администрацию Верх-Тулинского сельсовета проверяют. Именно она должна была обеспечивать отлов собак.

Ранее беспризорные собаки напали на детей в Новосибирской области. Всего пострадали трое несовершеннолетних. Каждому из них заплатили деньги как компенсацию.

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