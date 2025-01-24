На новосибирском Хилке собаки загрызли женщину

Posted 24 января, 05:43
Published 24 января, 05:43
Modified 24 января, 06:12
Updated 24 января, 06:12
Все случилось 23 января на Хилке. На улице Малыгина, что в Новосибирском районе, на женщину набросилась стая бродячих собак. Отбиться от животных сибирячке не удалось. Она скончалась от ран на голове и теле прямо на улице.
На место выехали следователи. Было возбуждено дело по факту халатности. В настоящий момент администрацию Верх-Тулинского сельсовета проверяют. Именно она должна была обеспечивать отлов собак.
Ранее беспризорные собаки напали на детей в Новосибирской области. Всего пострадали трое несовершеннолетних. Каждому из них заплатили деньги как компенсацию.