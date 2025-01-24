Поморозились и хватит: на Новосибирск надвигается волна тепла

В регионе 24 января станет последним морозным днем в январе. По данным «Яндекс. Погоды», в пятницу похолодает до -23 днем и -24 ночью. Однако 25 января потеплеет до -13…-10. Такая погода сохранится до конца месяца. Прохладные ночи до -17…-19 ожидаются 30 и 31 января.