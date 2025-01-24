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Posted 24 января, 01:59

Published 24 января, 01:59

Modified 24 января, 02:01

Updated 24 января, 02:01

Холодно будет последний день

Поморозились и хватит: на Новосибирск надвигается волна тепла

24 января 2025, 01:59
Фото: atas.info. Холодно будет последний день

Стало известно, когда в Новосибирске тепло сменит морозы

В Новосибирской области ожидается последний мороз: погодные сервисы сообщили, когда станет теплее.

В регионе 24 января станет последним морозным днем в январе. По данным «Яндекс. Погоды», в пятницу похолодает до -23 днем и -24 ночью. Однако 25 января потеплеет до -13…-10. Такая погода сохранится до конца месяца. Прохладные ночи до -17…-19 ожидаются 30 и 31 января.

Сайт world-weather прогнозирует мороз 24 января до -26; 25 числа столбик термометра покажет -17, а с 26 января начнется потепление до -13 днем. После 28 числа возможен небольшой снег и похолодание до -22.

Gismeteo обещает последний морозный день месяца 24 января. Затем температура будет -13…-10. Вероятен небольшой снег. На неделе в регионе был штормовой ветер, который нанес немалый урон городу.

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