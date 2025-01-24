Поморозились и хватит: на Новосибирск надвигается волна тепла

Posted 24 января, 01:59
Published 24 января, 01:59
Modified 24 января, 02:01
Updated 24 января, 02:01
В регионе 24 января станет последним морозным днем в январе. По данным «Яндекс. Погоды», в пятницу похолодает до -23 днем и -24 ночью. Однако 25 января потеплеет до -13…-10. Такая погода сохранится до конца месяца. Прохладные ночи до -17…-19 ожидаются 30 и 31 января.
Сайт world-weather прогнозирует мороз 24 января до -26; 25 числа столбик термометра покажет -17, а с 26 января начнется потепление до -13 днем. После 28 числа возможен небольшой снег и похолодание до -22.
Gismeteo обещает последний морозный день месяца 24 января. Затем температура будет -13…-10. Вероятен небольшой снег. На неделе в регионе был штормовой ветер, который нанес немалый урон городу.