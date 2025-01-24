Прилет более 10 самолетов задерживается в Новосибирске

Posted 24 января, 03:12
Published 24 января, 03:12
Modified 24 января, 03:14
Updated 24 января, 03:14
Ночью 24 января в Подмосковье и Новой Москве была отражена атака беспилотников. Разрушений и пострадавших нет.
Аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» были временно закрыты, что требовалось для обеспечения безопасности полетов. Несколько бортов ушли на запасные аэродромы. В настоящий момент столичные авиагавани уже возобновили свою работу.
На утро этого же дня в Новосибирске задерживается прилет 12 рейсов. Задержка прилетов самолетов составляет от 10 минут до нескольких часов. Речь идет о бортах из Читы, Абакана, Кызыла, Красноярска, Омска и других регионов.