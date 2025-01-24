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Posted 24 января, 03:12

Published 24 января, 03:12

Modified 24 января, 03:14

Updated 24 января, 03:14

Самолеты задерживаются

Прилет более 10 самолетов задерживается в Новосибирске

24 января 2025, 03:12
Фото: 1MI. Самолеты задерживаются
В Новосибирске задерживается прилет самолетов, о чем говорят данные онлайн-табло.

Ночью 24 января в Подмосковье и Новой Москве была отражена атака беспилотников. Разрушений и пострадавших нет.

Аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» были временно закрыты, что требовалось для обеспечения безопасности полетов. Несколько бортов ушли на запасные аэродромы. В настоящий момент столичные авиагавани уже возобновили свою работу.

На утро этого же дня в Новосибирске задерживается прилет 12 рейсов. Задержка прилетов самолетов составляет от 10 минут до нескольких часов. Речь идет о бортах из Читы, Абакана, Кызыла, Красноярска, Омска и других регионов.

Самолеты не могут долететь до Новосибирска — что известно
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Москва#Россия#Аэропорт#Самолет#Самолеты#Беспилотники
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