Российский актер впервые номинирован на «Оскар» — вы и сами знаете его

Церемония вручения наград состоится в ночь с 2 на 3 марта 2025 года в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Ведущим впервые станет Конан О’Брайен, сменивший Джимми Киммела, который вел мероприятие в последние годы. Организаторы обещают обновленный формат шоу, который будет включать больше интерактивных элементов и прямых включений с различными киноплощадками по всему миру.