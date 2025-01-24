Российский актер впервые номинирован на «Оскар» — вы и сами знаете его

Posted 24 января, 06:17
Published 24 января, 06:17
Modified 24 января, 06:19
Updated 24 января, 06:19
Наибольшее количество номинаций — 13 — получил французский мюзикл «Эмилия Перес» режиссера Жака Одиара. Фильм, рассказывающий о мексиканской певице, ставшей легендой, претендует на награды в категориях «Лучший фильм», «Лучший международный фильм», «Лучшая женская роль» и многих других. Это рекорд для неанглоязычного фильма, так как до этого иностранные картины получали максимум десять номинаций.
Второе место разделили «Бруталист» Брэйди Корбе и киномюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» Джона М. Чу, получившие по десять номинаций. На третьем месте — «Конклав» Эдварда Бергера и «Боб Дилан: Никому не известный» Джеймса Мэнголда, каждая из которых заявлена в восьми категориях.
Приятной неожиданностью стало включение российского актера Юрия Борисова в список номинантов. Он претендует на премию за лучшую мужскую роль второго плана за участие в фильме «Анора» Шона Бэйкера. Этот фильм также получил номинации в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий» и других, всего — шесть номинаций.
Одной из самых обсуждаемых неожиданностей стало отсутствие в номинации на лучшую режиссуру Эдварда Бергера («Конклав»), несмотря на многочисленные предсказания критиков. Также удивил выбор в категории «Лучшая актриса»: вместо Памелы Андерсон, отмеченной коллегами по цеху, Киноакадемия номинировала Фернанду Торрес за фильм «Я все еще здесь».
Среди номинантов на «Лучшую мужскую роль второго плана» оказался Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа»), чья работа получила противоречивые отзывы. Себастиан Стэн, сыгравший главную роль в этом же фильме, также выдвинут на премию.
Церемония вручения наград состоится в ночь с 2 на 3 марта 2025 года в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Ведущим впервые станет Конан О’Брайен, сменивший Джимми Киммела, который вел мероприятие в последние годы. Организаторы обещают обновленный формат шоу, который будет включать больше интерактивных элементов и прямых включений с различными киноплощадками по всему миру.
Объявление номинантов на премию «Оскар» традиционно стало важным событием для мировой киноиндустрии. 2025 год обещает стать ярким и запоминающимся годом, несмотря на сложности, с которыми столкнулся Лос-Анджелес и вся сфера развлечений. Мы с нетерпением ждем результатов и самого шоу, чтобы увидеть, как история кинематографа продолжит развиваться.