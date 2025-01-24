Рожать или не рожать в 50: плюсы и минусы возрастных мамочек

Posted 24 января, 07:26
Published 24 января, 07:26
Modified 24 января, 07:28
Updated 24 января, 07:28
В регионе за 2024 год родилось 24923 ребенка. Среди родительниц, были и возрастные мамочки. Некоторым из них было за 50 лет. Всего такими роженицами стали пять сибирячек. Больше всего женщины рожали девочек — такой факт отметил новосибирский ЗАГС.
Специалисты сообщают о плюсах и минусах родов в возрасте за 50. Из плюсов они выделяют опыт, финансовую составляющую, стабильную психику и благополучие в семье. Из минусов называют проблемы с зачатием и вынашиванием ребенка, угрозу здоровья как мамы, так и ребенка, отсутствие молока и энергии на воспитание.
Также были и молодые мамочки — 210 детей родили несовершеннолетние, пишет VN.ru. Если судить по среднему возрасту рождения, то он не превышает 30 лет.
Семьи называли детей разными именами. Они выбирали как популярные, так и редкие среди них. Наиболее экзотичными для девочек стали мена Велина и Радомира, а для мальчиков Цзиньшо и Фук Минь Дык.