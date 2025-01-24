Рожать или не рожать в 50: плюсы и минусы возрастных мамочек

Специалисты сообщают о плюсах и минусах родов в возрасте за 50. Из плюсов они выделяют опыт, финансовую составляющую, стабильную психику и благополучие в семье. Из минусов называют проблемы с зачатием и вынашиванием ребенка, угрозу здоровья как мамы, так и ребенка, отсутствие молока и энергии на воспитание.