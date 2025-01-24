atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 07:26

Published 24 января, 07:26

Modified 24 января, 07:28

Updated 24 января, 07:28

Не все мамы молодые

Рожать или не рожать в 50: плюсы и минусы возрастных мамочек

24 января 2025, 07:26
Фото: 1MI. Не все мамы молодые

В Новосибирской области 5 женщин за 50 стали мамами

В Новосибирской области назвали число женщин, ставших мамами в 50 лет, о чем сообщил ЗАГС.

В регионе за 2024 год родилось 24923 ребенка. Среди родительниц, были и возрастные мамочки. Некоторым из них было за 50 лет. Всего такими роженицами стали пять сибирячек. Больше всего женщины рожали девочек — такой факт отметил новосибирский ЗАГС.

Специалисты сообщают о плюсах и минусах родов в возрасте за 50. Из плюсов они выделяют опыт, финансовую составляющую, стабильную психику и благополучие в семье. Из минусов называют проблемы с зачатием и вынашиванием ребенка, угрозу здоровья как мамы, так и ребенка, отсутствие молока и энергии на воспитание.

Также были и молодые мамочки — 210 детей родили несовершеннолетние, пишет VN.ru. Если судить по среднему возрасту рождения, то он не превышает 30 лет.

Семьи называли детей разными именами. Они выбирали как популярные, так и редкие среди них. Наиболее экзотичными для девочек стали мена Велина и Радомира, а для мальчиков Цзиньшо и Фук Минь Дык.

Уже не модное имя: сколько Татьян среди новорожденных в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирской области родился мальчик с самым редким и очень красивым именемРодившейся в Новосибирской области девочке дали удивительное и красивое имяВ Новосибирской области больше сотни школьниц стали мамами
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Родители#Роды#Мама
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика