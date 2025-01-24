Сбой в работе мобильных операторов: почему не работает связь и интернет

Жалобы начали поступать около 11:00 по московскому времени. По данным сервисов Downdetector и «Сбой.рф», наибольшие проблемы наблюдаются у операторов связи МТС, «МегаФон», T2 (Тele2), «Билайн» и Yota. Пользователи также жалуются на неполадки в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp, стриминговых платформ, игровых сервисов Steam и Roblox, а также крупных банковских приложений и сайтов.