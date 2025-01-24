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Posted 24 января, 08:56

Published 24 января, 08:56

Modified 24 января, 08:58

Updated 24 января, 08:58

Смартфон в руках

Сбой в работе мобильных операторов: почему не работает связь и интернет

24 января 2025, 08:56
Фото: 1MI. Смартфон в руках

Жители Новосибирска столкнулись с масштабным сбоем в работе сотовых операторов

Сегодня 24 января 2025 года, пользователи российского сегмента интернета столкнулись с масштабным сбоем в работе мобильных операторов, о чем свидетельствуют данные специализированных сервисов.

Жалобы начали поступать около 11:00 по московскому времени. По данным сервисов Downdetector и «Сбой.рф», наибольшие проблемы наблюдаются у операторов связи МТС, «МегаФон», T2 (Тele2), «Билайн» и Yota. Пользователи также жалуются на неполадки в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp, стриминговых платформ, игровых сервисов Steam и Roblox, а также крупных банковских приложений и сайтов.

Сбой.РФ
Сбой.РФ. Фото: скриншот

Первые жалобы начали поступать от жителей Нижегородской, Тверской и Астраханской областей. Проблемы стали массовыми, добавились сообщения из столичного региона и других крупных городов. Сайты крупных компаний, стриминговые и игровые сервисы начали работать с перебоями. Государственный Центр мониторинга и управления сетью связи зафиксировал кратковременное нарушение связности.

«Мессенджеры не работают, сайты банков не открываются. И это уже постоянно. И всегда в рабочее время», — жалуется жительница Новосибирска Мария К.

В пресс-службе T2 сообщили, что «сети работают в штатном режиме, жалоб клиентов на технический сервис не поступало». МТС и «МегаФон» ситуацию пока не прокомментировали. В Роскомнадзоре также заявил о кратковременных технических сложностях и отметил, что дежурные службы оперативно восстанавливают работу.

На фоне сбоя пользователи сообщили о невозможности загрузить сайты государственных услуг и банковских приложений; сбоях в работе онлайн-платформ, таких как Genshin Impact, Twitch и YouTube задержках в мессенджерах Telegram и WhatsApp.

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«Просто невозможно стало жить без нормального интернета. Иногда даже попасть домой — это проблема, постоянно не работают сервисы с домофоном и видеокамерами», — сообщает Ангелина З.

Эксперты пока не дают однозначного ответа о причинах сбоя. Среди возможных версий:

  • Технические проблемы на уровне магистральных провайдеров;

  • Перегрузка серверов из-за увеличившегося числа пользователей;

  • Влияние внешних факторов, таких как кибератаки.

Напомним, последний крупный сбой произошёл 14 января 2025 года. Тогда проблемы коснулись работы операторов МТС, «МегаФон», провайдеров «Ростелеком», «Электронный город», а также сайтов Яндекса, Google и других крупных ресурсов. По данным Роскомнадзора, причина заключалась в кратковременных сбоях связности.

Кроме того, регулярные сбои происходят на территории Новосибирской области. Например, недавно жители столицы региона пожаловались на сбои в работе провайдера ТТК — интернет и доступ к камерам видеонаблюдения отсутствовал почти неделю.

Стала известна причина масштабного сбоя в работе интернета по России
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Интернет#Россия#Госуслуги#Роскомнадзор#Сбой#Связь#Кибератаки
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