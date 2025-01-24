Сбой в работе мобильных операторов: почему не работает связь и интернет

Posted 24 января, 08:56
Published 24 января, 08:56
Modified 24 января, 08:58
Updated 24 января, 08:58
Жалобы начали поступать около 11:00 по московскому времени. По данным сервисов Downdetector и «Сбой.рф», наибольшие проблемы наблюдаются у операторов связи МТС, «МегаФон», T2 (Тele2), «Билайн» и Yota. Пользователи также жалуются на неполадки в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp, стриминговых платформ, игровых сервисов Steam и Roblox, а также крупных банковских приложений и сайтов.
Первые жалобы начали поступать от жителей Нижегородской, Тверской и Астраханской областей. Проблемы стали массовыми, добавились сообщения из столичного региона и других крупных городов. Сайты крупных компаний, стриминговые и игровые сервисы начали работать с перебоями. Государственный Центр мониторинга и управления сетью связи зафиксировал кратковременное нарушение связности.
«Мессенджеры не работают, сайты банков не открываются. И это уже постоянно. И всегда в рабочее время», — жалуется жительница Новосибирска Мария К.
В пресс-службе T2 сообщили, что «сети работают в штатном режиме, жалоб клиентов на технический сервис не поступало». МТС и «МегаФон» ситуацию пока не прокомментировали. В Роскомнадзоре также заявил о кратковременных технических сложностях и отметил, что дежурные службы оперативно восстанавливают работу.
На фоне сбоя пользователи сообщили о невозможности загрузить сайты государственных услуг и банковских приложений; сбоях в работе онлайн-платформ, таких как Genshin Impact, Twitch и YouTube задержках в мессенджерах Telegram и WhatsApp.
«Просто невозможно стало жить без нормального интернета. Иногда даже попасть домой — это проблема, постоянно не работают сервисы с домофоном и видеокамерами», — сообщает Ангелина З.
Эксперты пока не дают однозначного ответа о причинах сбоя. Среди возможных версий:
Технические проблемы на уровне магистральных провайдеров;
Перегрузка серверов из-за увеличившегося числа пользователей;
Влияние внешних факторов, таких как кибератаки.
Напомним, последний крупный сбой произошёл 14 января 2025 года. Тогда проблемы коснулись работы операторов МТС, «МегаФон», провайдеров «Ростелеком», «Электронный город», а также сайтов Яндекса, Google и других крупных ресурсов. По данным Роскомнадзора, причина заключалась в кратковременных сбоях связности.
Кроме того, регулярные сбои происходят на территории Новосибирской области. Например, недавно жители столицы региона пожаловались на сбои в работе провайдера ТТК — интернет и доступ к камерам видеонаблюдения отсутствовал почти неделю.