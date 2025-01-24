Сколько бюджетных денег тратят чиновники Новосибирска на такси

Почти каждая из районных администраций Новосибирска, включая администрацию Центрального округа, в текущем году намерена потратить крупные суммы на услуги такси. Часть контрактов уже заключена, другие находятся в стадии торгов. Мы изучили данные портала госзакупок и получили ответ на запрос редакции от каждого из муниципальных подразделений, сколько денег они намерены потратить таким образом, и почему городские чиновники не могут передвигаться по своим делам на общественном транспорте.