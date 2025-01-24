Сколько бюджетных денег тратят чиновники Новосибирска на такси

Posted 24 января, 02:18
Published 24 января, 02:18
Modified 24 января, 02:24
Updated 24 января, 02:24
Почти каждая из районных администраций Новосибирска, включая администрацию Центрального округа, в текущем году намерена потратить крупные суммы на услуги такси. Часть контрактов уже заключена, другие находятся в стадии торгов. Мы изучили данные портала госзакупок и получили ответ на запрос редакции от каждого из муниципальных подразделений, сколько денег они намерены потратить таким образом, и почему городские чиновники не могут передвигаться по своим делам на общественном транспорте.
Здесь чиновники намерены заключить договор с транспортной компанией на 1,19 миллионов рублей. Стоимость одного часа, заложенная в контракте — 1 289 рублей. Запомним эту цифру, к ней мы еще вернемся.
Нужно сделать важную ремарку — в этом, как и в остальных случаях, это деньги, полученные в виде субвенции из бюджета Новосибирской области в рамках выполнения требования федерального закона «Об опеке и попечительстве».
«Специалистам отделов опеки и попечительства администрации района необходимо осуществлять проверки условий жизни вышеуказанных граждан по месту их жительства (проверок может быть до 20 в один день, в разных частях района), незамедлительно обеспечивать их защиту, в том числе при изъятии из семьи, при непосредственной угрозе их жизни и здоровью, временном помещении в учреждения временного пребывания, психоневрологические интернаты. Перевозка лиц вышеуказанной категории в сложный для граждан период жизни невозможна в общественном транспорте», — обосновали запланированные траты в районной администрации.
Кировский район в нашем рейтинге занимает вторую строчку. Сумма финансирования определяется «с учетом мониторинга ежемесячного расходования денежных средств за последние три года, имеющего динамику роста расходов на услуги такси, а также в связи с расширением полномочий органа опеки и попечительства и ежегодного повышения стоимости часа перевозок».
В районной администрации подчеркнули — при выполнении своих служебных обязанностей специалисты опеки пользуются и общественным транспортом, но в каких случаях и каковы критерии, влияющие на выбор средства передвижения, не уточнили.
Замыкает тройку лидеров самый «умный» район, в котором расположен знаменитый Академгородок. Здесь специалисты отдела опеки и попечительства намерены потратить за год на такси 700 тысяч рублей. Стоимость одного часа, сообщили в администрации — 866 рублей. Почему так разнится стоимость перевозки муниципальных служащих от района к району (см. стоимость часа в Октябрьском районе) — неясно.
«Для оперативности реагирования на поступающие сигналы, осуществления перевозки несовершеннолетних транспортом, отвечающим для этого требованиям (детские кресла), для своевременного проведения актов по судебным запросам, учитывая территориальные особенности района, его отдаленность используется автотранспорт (такси)», — обосновали аренду коммерческого транспорта с водителями в районной администрации.
Подчеркивается, что общественным транспортом представители социальных служб района пользуются в случаях проведения обследований бытовых и жилищных условий жизни людей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства администрации.
В самом молодом районе города годовые траты на такси всего на две тысячи рублей меньше, чем в «самом умном». В ответе на редакционный запрос администрация уверяет, что за бюджетный счет с комфортом ездят только представители отдела опеки и попечительства, никакие другие отделы такси не используют.
«Использование общественного транспорта в работе отдела опеки является нецелесообразным в связи с возрастными особенностями детей (дети в возрасте до одного года, малолетние дети), психоэмоциональными состоянием несовершеннолетних, недееспособных (ограниченно дееспособных) граждан (агрессивное поведение), возникновением экстренных ситуаций в ночное время», — говорится в ответе, полученном Atas.Info.
Несмотря на то, в Центральный округ входят три городских района, Центральный, Железнодорожный и Заельцовский, тут запланированные траты на такси существенно меньше, чем в случаях, рассмотренных ранее.
Этому есть теоретическое объяснение — расчет расходов на такси осуществляется по методике, одним из основных критериев которой является количество детей, стоящих на учете в органах опеки. Можно предположить, что на относительно небольших и престижных территориях Центрального и Железнодорожного района насчитывается меньше детей-сирот и неблагополучных семей, чем в других частях города.
Контракт на перевозку муниципальных служащих еще не заключен, добавили в окружной администрации.
Самый краткий ответ о расходовании бюджетных средств на такси поступил из администрации Дзержинского района. Названа сумма и цель — обеспечение деятельности отдела опеки и попечительства. В качестве обоснования этих трат чиновники ссылаются на федеральный закон «Об опеке и попечительстве».
Здесь, как и в предыдущем случае, были немногословны. Ответ практически совпадает с текстом, полученным из Дзержинского района. Аналогично проигнорирован и вопрос, почему муниципальные служащие при осуществлении служебных полномочий не могут пользоваться общественным транспортом.
В администрации самого большого по населению городского района (здесь проживает около 20 процентов новосибирцев) уклонились от ответа на вопрос, сколько будет потрачено в 2025 году на услуги такси.
Судя по всему, здесь не объявили соответствующий тендер, на сайте госзакупок нет такой информации. В прошлом году электронный аукцион на услуги такси Ленинская администрация объявила только 31 января, а поставщик был определен 13 февраля. Стоимость прошлогоднего контракта составляла 988,5 тысяч рублей.
«Автотранспортные средства используются специалистами отдела опеки и попечительства только в целях осуществления деятельности в отношении несовершеннолетних граждан. Плановые поездки осуществляются в отдаленные и труднодоступные для общественного транспорта микрорайоны. Поездки в близлежащие районы осуществляются на общественном транспорте. Исключение составляют лишь крайне срочные выезды», — сообщили в районной администрации.
Чиновники Ленинского района посетовали, что на текущий момент сотрудники администрации не могут пользоваться транспортными картами из-за внедрения системы «СберТройка». С новым оператором договор не заключен, поскольку «все возникающие вопросы решаются по электронной почте, операторы ООО „СберТройка“ на сообщения по электронной почте реагируют крайне медленно».
И тут чиновники оказались в одной ситуации с тысячами новосибирцев, которые испытывают серьезные проблемы из-за прихода на региональный транспортный рынок московского оператора.
Подводя итог, констатируем: на перемещение служащих районных администраций Новосибирска на такси в 2025 году будет потрачено минимум 4,426 млн рублей, полученных в виде субвенций из областного бюджета. В реальности эта сумма будет значительно больше, поскольку самый крупный район города не сообщил о планируемых тратах.