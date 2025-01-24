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Posted 24 января, 08:03

Published 24 января, 08:03

Modified 24 января, 08:07

Updated 24 января, 08:07

Рядом с местом трагедии расположен крупный мусорный полигон

Стали известны подробности жесткого нападения собак на женщину в Новосибирске

24 января 2025, 08:03
Фото: 1MI. Рядом с местом трагедии расположен крупный мусорный полигон
Раненую женщину еще живой нашел ее муж, но она скончалась до приезда скорой помощи, рассказали активисты.

Истекающую кровью женщину после нападения стаи бездомных собак в районе улицы Малыгина в Ленинском районе Новосибирска нашел ее муж. Мужчина потерял супругу после того, как она не вернулась домой в привычное время, и отправился на поиски. Он нашел супругу еще живой, вызвал медиков, но пострадавшая скончалась до приезда врачей, пишет издание «Прецедент» со ссылкой на гражданского активиста Михаила Михайлова.

Местные жители в интервью Atas.Info рассказали, что стаи бездомных собак давно держат в страхе людей. Самые крупные и агрессивные животные обитают на территории мусорного полигона «Левобережный». Все попытки вызвать специалистов службы отлова оказываются тщетными — жителям предлагают ловить беспризорных собак самостоятельно.

О том, что происходит на улице Малыгина, можно судить по кадрам, которые жильцы сняли в разное время.

Между тем, в администрации Новосибирского района заявили, что трагический инцидент произошел за ограждением полигона, на частной территории в промышленной зоне. А ближайшие жилые дома находятся от этого места на удалении двух километров.

«На территории Новосибирского района регулярно проводится отлов собак силами подрядной организации. На происшествие также отреагировали оперативно, специалисты подрядной организации по отлову уже выехали на место событий», — цитирует агентство ТАСС неназванного представителя администрации.

В региональном управлении ветеринарии, в свою очередь, сообщили, что направили в район улицы Малыгина специалистов для оценки численности и опасности обитающих там беспризорных животных.

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