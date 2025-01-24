Стали известны подробности жесткого нападения собак на женщину в Новосибирске

Истекающую кровью женщину после нападения стаи бездомных собак в районе улицы Малыгина в Ленинском районе Новосибирска нашел ее муж. Мужчина потерял супругу после того, как она не вернулась домой в привычное время, и отправился на поиски. Он нашел супругу еще живой, вызвал медиков, но пострадавшая скончалась до приезда врачей, пишет издание «Прецедент» со ссылкой на гражданского активиста Михаила Михайлова.