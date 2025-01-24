Студенческий маткапитал хотят выплачивать в Новосибирской области — сколько дадут

Posted 24 января, 06:48
Published 24 января, 06:48
Modified 24 января, 06:50
Updated 24 января, 06:50
Новосибирское региональное отделение ЛДПР направило в Законодательное собрание Новосибирской области проект закона о региональном студенческом материнском капитале. Студенческим семьям за рождение ребенка предлагается дополнительно доплачивать 100 тысяч рублей из областного бюджета. Размер такого пособия с течением времени подлежит индексации.
Авторы текста законопроекта, с которым ознакомился корреспондент Atas.Infо, ссылаются на обращения студентов в партийные структуры с жалобами на нехватку денег в семейном бюджете и отсутствие собственного жилья, что препятствует рождению детей.
Кроме того, инициаторы ссылаются на указ президента Владимира Путина, согласно которому, к 2030 году в России демографический спад должен смениться устойчивым ростом.
«Демографический кризис в России обусловлен двумя основными факторами: снижением числа женщин детородного возраста и падением доходов у значительной части населения. Для решения этой проблемы необходим комплексный подход, который позволит молодым семьям закрывать как жилищный вопрос, так и вопрос материального обеспечения семьи», — цитирует пресс-служба новосибирского регионального отделения ЛДПР координатора местной партийной структуры Никиту Столповского.
Для получения дополнительной поддержки из регионального бюджета за рождение ребенка необходимо соответствовать следующим критериям:
— мать и отец ребенка (при его наличии) должны быть не старше 24 лет и быть студентами очной формы обучения либо вуза, либо заведения среднего профессионального образования
— это должно быть первое место учебы
— как минимум, один из родителей официально проживает на территории Новосибирской области
«Реализация законопроекта, по мнению ЛДПР, будет способствовать созданию молодых семей из числа обучающейся молодежи и, как следствие, выравниванию демографической ситуации в стране», — сказано в пояснительной записке к документу.
О введении дополнительного материнского капитала для молодых студенток в России активно заговорили в середине 2024 года, после того, как в апреле в Ивановской области утвердили местное пособие в размере одного миллиона рублей, которое добавляется к основному маткапиталу, право на который закреплено федеральным законодательством.
С тех пор похожие законопроекты приняты в ряде регионов: в Самарской области, Пермском, Красноярском и Хабаровском крае, Карелии и Челябинской области. Обычно речь идет о сумме в 100 тысяч рублей, но вот челябинские депутаты последовали примеру ивановских коллег и пообещали студенткам за рождение первого ребенка миллион, а если до достижения 23-летнего возраста она успеет родит второго, то размер или остаток суммы капитала проиндексируют на 20 процентов.
Стоит отметить, что большинство региональных депутатов, комментируя принятые законы, оговариваются, что такую меру не стоит рассматривать, как стимул к рождению детей, а скорее, как дополнительную поддержку тем студенческим парам, которые уже решили завести детей.
В реальности получателей этих пособий будет достаточно мало. По данным Минобрнауки, в России сейчас насчитывается 5-6 миллионов студентов на разных формах обучения, из них примерно 17 тысяч молодых семей.
Новосибирское региональное отделение ЛДПР не случайно объявило о своем законопроекте в пятницу, 24 января, накануне Татьяниного дня, которые так же называют днем всех студентов. Это сделано синхронно с заявлением лидера партии Леонида Слуцкого о том, что разработанный рядом депутатов Госдумы аналогичный законопроект направлен на рассмотрение в российского правительство.
В нем речь идет о предоставлении федеральной поддержки студенткам, если они до достижения 25 лет родили первенца. В этом случае выплата составит 833 024 рублей, а в случае рождения второго ребенка увеличится на 202 643 рублей.
Что любопытно, в случае принятия этой инициативы, действие закона будет распространяться на все студенческие роды, начиная с 1 января 2025 года.
В 2024 году более полутора сотен школьниц в Новосибирской области стали мамами. Об этом сообщила региональный детский омбусмен, отметив, что годом ранее таких случаев было меньше.