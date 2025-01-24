Студенческий маткапитал хотят выплачивать в Новосибирской области — сколько дадут

С тех пор похожие законопроекты приняты в ряде регионов: в Самарской области, Пермском, Красноярском и Хабаровском крае, Карелии и Челябинской области. Обычно речь идет о сумме в 100 тысяч рублей, но вот челябинские депутаты последовали примеру ивановских коллег и пообещали студенткам за рождение первого ребенка миллион, а если до достижения 23-летнего возраста она успеет родит второго, то размер или остаток суммы капитала проиндексируют на 20 процентов.