Тут собаки готовы накинуться и загрызть: карта опасных мест Новосибирска

Ещё один случай произошел в мае того же года, когда группа собак напала на женщину и её питомца в Заельцовском бору. Женщина с коллегами отдыхала на арендованной беседке, и по пути к ней они столкнулись с агрессивной сворой. Собаки окружили женщину и её собаку, пытаясь накинуться, но женщина смогла отогнать их с помощью криков. Позже собаки вернулись к беседке, но там было уже много людей, и нападение удалось предотвратить. Кроме того, в марте 2023 года в том же районе бродячие собаки напали на косулю, сильно её покусав. Очевидцы вызвали волонтёров, которые помогли эвакуировать животное в реабилитационный центр.