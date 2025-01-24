Тут собаки готовы накинуться и загрызть: карта опасных мест Новосибирска

Posted 24 января, 08:49
Published 24 января, 08:49
Modified 24 января, 08:51
Updated 24 января, 08:51
В последние годы проблема нападений бродячих собак в Новосибирске становится всё более актуальной. Вопрос обострился на фоне инцидента в Хилокском жилмассиве, где стая собак на улице Малыгина напала на женщину. Сибирячка от травм погибла на месте, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность», проверяют администрацию Верх-Тулинского сельсовета. Но этот случай далеко не первый подобный за последние годы.
Еще один трагический случай на той же улице Малыгина произошёл в ноябре 2024 года, когда мужчина стал жертвой нападения стаи из 13 собак в районе села Верх-Тула, расположенного в непосредственной близости от Хилокского жилмассива. Мужчина получил травмы, требующие длительного лечения, а местные жители стали активно обращаться в местные власти с требованием решить проблему с бездомными животными. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, на него также обратил внимание председатель СКР Александр Бастрыкин.
Ленинский район запомнился трагическим инцидентом в феврале 2023 года, когда стая бродячих собак окружила ребёнка в районе жилого комплекса «Венеция». Ребёнок, оказавшийся в окружении агрессивных животных, получил травмы, но, благодаря быстрому вмешательству прохожих, трагедия была предотвращена. На инцидент также обратили внимание следователи.
В Кировском районе города инциденты с бродячими собаками приобрели тревожный характер, особенно в районе детского сада №108. В январе 2023 года стая бездомных собак была замечена вблизи образовательного учреждения, угрожая безопасности детей. Никто не пострадал, но это происшествие привлекло внимание не только местных жителей, но и городской администрации, так как проблемы с бродячими животными здесь возникали уже не в первый раз.
Через несколько месяцев, в феврале 2023 года, случай с нападением на ребёнка в этом же районе снова поставил вопрос о неэффективности работы службы отлова. Жители Кировского района неоднократно жаловались на присутствие агрессивных собак вблизи школ и детсадов, однако, несмотря на многочисленные обращения, ситуация оставалась неизменной. Подобная ситуация наблюдается и в соседнем Бургринском микрорайоне Кировского района. Здесь также беспокойные жители сообщают о стае крупных бродячих собак, которые регулярно забегают во дворы, ведут себя агрессивно и уже становились причиной нападений на домашних животных.
Одним из самых громких инцидентов в Первомайском районе стало нападение стаи собак на ребёнка в январе 2023 года. Стая из нескольких бездомных животных окружила ученика школы №147, который стал жертвой агрессии животных по пути домой на улице Менжинского. Нападение было настолько внезапным и мощным, что подросток успел получить серьёзные травмы, прежде чем его спасли прохожие. Этот случай вызвал волну возмущений среди жителей района, так как не первый год жалобы на агрессивных собак остаются без должного внимания со стороны властей.
Одним из самых пострадавших районов является улица Нахимова, расположенная в частном секторе. Собаки часто появляются здесь группами, иногда их насчитывают до 20 особей. Местные жители жалуются на постоянное присутствие бродячих собак в районе и вспоминают несколько трагичных случаев нападений. Один из таких случаев произошёл летом 2022 года, когда мальчик возвращалась домой из школы. Из кустов неожиданно выскочила собака и напала на него. Школьник получил серьёзные травмы — его ногу пришлось лечить, наложив гипс и сделав уколы. Специалисты отловили агрессивное животное на следующий день.
Ситуация в Октябрьском районе не стала исключением. В феврале 2024 года стая собак атаковала подростка, причинив ему серьёзные травмы ног. Эти инциденты стали ещё одним тревожным сигналом для местных властей, и прокуратура начала проверки по вопросам халатности в организации работы службы по отлову бродячих животных.
Стаями эти животные также обитают в районе завода «Сибтехгаз» и часто нападают на людей. Одним из самых резонансных инцидентов стало нападение на двух девочек, записанное на камеру домофона. На видео видно, как дети, испуганные преследующими их собаками, бегут к воротам дома. К счастью, на помощь пришел сосед, который отогнал животных.
В Центральном районе Новосибирска жители не реже сталкиваются с растущей угрозой от стаи бродячих собак. В 2023 году стая, состоящая из 10-13 животных, скиталась по районам улиц Потанинская, Ядринцевская и Романова, создавая опасность как для детей, так и для взрослых. Один из инцидентов произошел в январе, когда мужчина, вышел на улицу и оказался атакован стаей. Ранее сообщалось, что жители района неоднократно обращались в службу отлова и в полицию, но без видимого результата. Приезжавшие представители службы отлова не могли найти собак, даже несмотря на многочисленные видеофиксации атак.
Академгородок воспроизводит впечатление благополучного районоа, но он также иногда страдает от агрессии бездомных собак. Здесь стаи животных иногда нападают на прохожих, включая пожилых людей и детей. В 2024 году был зафиксирован случай нападения на 16-летнего подростка, который был серьёзно ранен. Прокуратура города проводит проверки и готовится к подаче исков в суд с требованием компенсации пострадавшим.
Дзержинский район также стал местом серии нападений бездомных собак, которые привели к травмам как взрослых, так и детей. В январе 2023 года в Дзержинском районе группа бездомных собак напала на мужчину, в результате чего ему пришлось обратиться за медицинской помощью. Вскоре после этого происшествия появились сообщения о нападениях на школьников, которые шли домой из учебных заведений.
На улице Москворецкой, 12 ноября 2021 года, стая бездомных собак напала на школьницу. Местные жители сообщали, что инцидент произошел недалеко от гаражных кооперативов, по пути в школу. Ребенок получил серьезные травмы — разодранную одежду, укусы и синяки. Пострадавшая была госпитализирована, и ее мама подала заявление в полицию. Еще один инцидент произошел в феврале 2021 году. Тогда стая собак напала на мальчика. К счастью, трагедии удалось избежать — ребенок смог спастись, когда перелез через забор.
В Заельцовском районе Новосибирска один из инцидентов произошел 9 марта 2023 года, когда на местную жительницу с четырёхмесячным сыном и её псом шпицем по кличке Софи напала стая собак. Женщина пыталась отогнать собак, которые окружили её и начали лаять, но в этот момент два пса атаковали её питомца. Софи серьёзно пострадала, получив травмы, требующие двух операций и длительного лечения. После инцидента Тамара подала в суд на дирекцию городских парков, требуя компенсации за лечение собаки и моральный ущерб. Суд обязал выплатить более 97 тысяч рублей за материальный ущерб и 30 тысяч рублей за моральный.
Ещё один случай произошел в мае того же года, когда группа собак напала на женщину и её питомца в Заельцовском бору. Женщина с коллегами отдыхала на арендованной беседке, и по пути к ней они столкнулись с агрессивной сворой. Собаки окружили женщину и её собаку, пытаясь накинуться, но женщина смогла отогнать их с помощью криков. Позже собаки вернулись к беседке, но там было уже много людей, и нападение удалось предотвратить. Кроме того, в марте 2023 года в том же районе бродячие собаки напали на косулю, сильно её покусав. Очевидцы вызвали волонтёров, которые помогли эвакуировать животное в реабилитационный центр.
Еще раньше в 2021 году в Заельцовском районе собака напала на 8-летнюю девочку, когда она играла на детской площадке. Ребёнок получил травмы, и следственные органы начали проверку по факту инцидента, чтобы выяснить причины нападения и действия властей по обеспечению безопасности.
В Калининском районе одним из самых резонансных инцидентов стало нападение стаи на женщину, которое произошло в марте 2023 года. 35-летняя сибиярчка, идущая за сыном из музыкальной школы, была окружена 10-12 собаками. Вожак стаи укусил её за бедро, но женщина сумела спугнуть животных, бросив в них снег. Прибывшая позже служба отлова не смогла найти стаю, так как те успели скрыться.
В микрорайоне Северный, рядом с приютом для животных, местные жители жалуются на агрессивных собак, которые стали угрожать детям и взрослым, проникая во дворы и к подъездам. Некоторые жертвы уже обращались за медицинской помощью. Кроме того, жители района подали в суд и требуют компенсации за нападения, ссылаясь на МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных», который, по закону, обязан контролировать эту ситуацию. Пострадавшие требуют от 50 до 60 тысяч рублей за ущерб.