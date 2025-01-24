У туристки из Новосибирска выявили лихорадку Денге

Posted 24 января, 09:21
Published 24 января, 09:21
Modified 24 января, 09:23
Updated 24 января, 09:23
Наталья Соловьева родом из столицы Сибири. Много лет назад она перебралась жить в Москву. Перед новым годом женщина решила отправиться зимовать на Бали.
Внезапно туристка почувствовала недомогание. Из симптомов были температура и кашель. Тогда пациентка обратилась в больницу. По анализам врачи поняли, что она заразилась опасной лихорадкой Денге.
Лечение ей обошлось в 250 долларов каждые сутки, пишет Сиб.фм. В настоящий момент Наталья поправляется. В другую зиму она поедет жить в Таиланд. Тем временем других туристов накрыл другой вирус в Таиланде. Сейчас врачи устанавливают, чем именно заболели люди, но есть предположение, что это птичий грипп.