У туристки из Новосибирска выявили лихорадку Денге

Лечение ей обошлось в 250 долларов каждые сутки, пишет Сиб.фм. В настоящий момент Наталья поправляется. В другую зиму она поедет жить в Таиланд. Тем временем других туристов накрыл другой вирус в Таиланде. Сейчас врачи устанавливают, чем именно заболели люди, но есть предположение, что это птичий грипп.