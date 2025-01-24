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Posted 24 января, 09:21

Published 24 января, 09:21

Modified 24 января, 09:23

Updated 24 января, 09:23

Женщина болеет

У туристки из Новосибирска выявили лихорадку Денге

24 января 2025, 09:21
Фото: Изображение Midjourney. Женщина болеет
Уроженка Новосибирска заболела опасным вирусом на отдыхе, о чем рассказала сибирячка.

Наталья Соловьева родом из столицы Сибири. Много лет назад она перебралась жить в Москву. Перед новым годом женщина решила отправиться зимовать на Бали.

Внезапно туристка почувствовала недомогание. Из симптомов были температура и кашель. Тогда пациентка обратилась в больницу. По анализам врачи поняли, что она заразилась опасной лихорадкой Денге.

Лечение ей обошлось в 250 долларов каждые сутки, пишет Сиб.фм. В настоящий момент Наталья поправляется. В другую зиму она поедет жить в Таиланд. Тем временем других туристов накрыл другой вирус в Таиланде. Сейчас врачи устанавливают, чем именно заболели люди, но есть предположение, что это птичий грипп.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Туризм#Туристы#Вирус#Смертельный вирус
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