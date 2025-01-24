Уже не модное имя: сколько Татьян среди новорожденных в Новосибирской области

Posted 24 января, 04:05
Published 24 января, 04:05
Modified 24 января, 04:07
Updated 24 января, 04:07
Имя Татьяна потеряло свою популярность в современности. Если в 2000 году в регионе родилось 380 Татьян, то в 2020 году только 79. В 2024 году на свет появилось лишь 42 Татьяны.
Советское имя не имеет спрос среди молодых родителей, пишет VN.ru. Хоть оно и характеризует ребенка как «повелительницу», нарекают детей другими именами. В Новосибирской области сейчас популярны имена Ева и Варвара. Некоторые семьи называют девочек редкими именами — Велина, Лукерья, Агафья, Радомира и Аксинья.
Отметим, что Татьянин день, или день студента, отмечается 25 января. Праздник связывают с 1755 и 1791 годами, когда Елизавета подписала указ об основании первого Московского университета, а спустя десятки лет была открыта домовая церковь для студентов святой Татианы.