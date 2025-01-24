atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 02:27

Published 24 января, 02:27

Modified 24 января, 02:29

Updated 24 января, 02:29

Дети получали травмы

В Новосибирске будут судить бизнесмена за травмы 46 детей на батутах

24 января 2025, 02:27
Фото: СКР по НСО. Дети получали травмы
В Новосибирске завершили расследование дела директора развлекательного центра, которого обвиняют в травмировании 46 детей, подробности дал СКР.

Директор открыл развлекательный центр в Заельцовском районе. В период с 2021 по 2023 год, там травмировалось 46 детей в возрасте от 2 до 12 лет. Они получили травмы на батутах (переломы и ушибы).

Бизнесмена обвинили в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. По версии следствия, обвиняемый нанял инструкторов для работы с детьми, однако те не имели никакой профессиональной подготовки.

Объем уголовного дела составил 22 тома. Имущество директора арестовали на сумму 14 млн рублей. Теперь материалы направили в суд, который поставит финальную точку.

Бастрыкин контролирует дело школьника, на которого рухнуло дерево в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске рассматривают второе уголовное дело экс-директора «МЕТРО МиР»Школьники из Новосибирска пожаловались Мизулиной на ураганный ветерВ Новосибирской области убили постояльца пансионата для инвалидов
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Суд#Уголовное дело#Травмы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика