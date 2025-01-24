В Новосибирске будут судить бизнесмена за травмы 46 детей на батутах

Posted 24 января, 02:27
Published 24 января, 02:27
Modified 24 января, 02:29
Updated 24 января, 02:29
Директор открыл развлекательный центр в Заельцовском районе. В период с 2021 по 2023 год, там травмировалось 46 детей в возрасте от 2 до 12 лет. Они получили травмы на батутах (переломы и ушибы).
Бизнесмена обвинили в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. По версии следствия, обвиняемый нанял инструкторов для работы с детьми, однако те не имели никакой профессиональной подготовки.
Объем уголовного дела составил 22 тома. Имущество директора арестовали на сумму 14 млн рублей. Теперь материалы направили в суд, который поставит финальную точку.