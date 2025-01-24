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Posted 24 января, 05:06

Published 24 января, 05:06

Modified 24 января, 05:08

Updated 24 января, 05:08

Женщины могли заниматься проституцией

В Новосибирске будут судить сутенера и его «команду» за организацию проституции

24 января 2025, 05:06
Фото: Изображение Midjourney. Женщины могли заниматься проституцией
В Новосибирске под суд пойдет банда сутенера, о чем сообщили в МВД.

По данным полиции, банда из шести человек, а также сутенер, работали ровно год — с 2023 по 2024. Предполагается, что организатор распределял роли каждой женщины, определял график работы, стоимость услуг и прочее. Для проституток он снимал квартиру.

Правоохранители «накрыли» нарушителей закона. Криминального лидера арестовали, а предоставляющих интимные услуги женщин отпустили под подписку о невыезде. Было возбуждено дело по факту организации и занятия проституцией. Расследование завершено. Материалы направили в суд.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин потребовал разобраться в гибели шестимесячной девочки в Новосибирске. Она скончалась после операции.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Полиция#Уголовное дело#18+#Проституция
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