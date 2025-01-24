В Новосибирске будут судить сутенера и его «команду» за организацию проституции

Posted 24 января, 05:06
Published 24 января, 05:06
Modified 24 января, 05:08
Updated 24 января, 05:08
По данным полиции, банда из шести человек, а также сутенер, работали ровно год — с 2023 по 2024. Предполагается, что организатор распределял роли каждой женщины, определял график работы, стоимость услуг и прочее. Для проституток он снимал квартиру.
Правоохранители «накрыли» нарушителей закона. Криминального лидера арестовали, а предоставляющих интимные услуги женщин отпустили под подписку о невыезде. Было возбуждено дело по факту организации и занятия проституцией. Расследование завершено. Материалы направили в суд.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин потребовал разобраться в гибели шестимесячной девочки в Новосибирске. Она скончалась после операции.