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Posted 24 января, 03:20

Published 24 января, 03:20

Modified 24 января, 03:24

Updated 24 января, 03:24

Не все звезды нравятся новосибирцам

В Новосибирске общественники потребовали отменить десятки концертов — что происходит

24 января 2025, 03:20
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Не все звезды нравятся новосибирцам

В Новосибирске общественники потребовали отменить десятки концертов

В Новосибирске активисты требовали отменить десятки концертов знаменитостей, о чем рассказала детский омбудсмен.

По словам омбудсмена Надежды Болтенко, к ним поступило 24 просьбы с отменой концертов. Случилось это в 2024 году. По мнению общественников, репертуар артистов, с которым они выступают перед публикой, нарушает права несовершеннолетних на безопасность информации.

Критику вызывали многие знаменитости. В это число попадали Лолита, Элджей, Инстасамка и другие звезды, пишет МК в Новосибирске. Концерты некоторых артистов все же удавалось отменять или временно переносить.

Ранее мы рассказали, какие автографы знаменитостей можно купить в Новосибирске. В список попали и известные личности из столицы Сибири.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Концерт#Отмена концерта#Звезды#Знаменитости
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