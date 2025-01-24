В Новосибирске общественники потребовали отменить десятки концертов — что происходит

Posted 24 января, 03:20
Published 24 января, 03:20
Modified 24 января, 03:24
Updated 24 января, 03:24
По словам омбудсмена Надежды Болтенко, к ним поступило 24 просьбы с отменой концертов. Случилось это в 2024 году. По мнению общественников, репертуар артистов, с которым они выступают перед публикой, нарушает права несовершеннолетних на безопасность информации.
Критику вызывали многие знаменитости. В это число попадали Лолита, Элджей, Инстасамка и другие звезды, пишет МК в Новосибирске. Концерты некоторых артистов все же удавалось отменять или временно переносить.
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