В Новосибирске общественники потребовали отменить десятки концертов — что происходит

По словам омбудсмена Надежды Болтенко, к ним поступило 24 просьбы с отменой концертов. Случилось это в 2024 году. По мнению общественников, репертуар артистов, с которым они выступают перед публикой, нарушает права несовершеннолетних на безопасность информации.