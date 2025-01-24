В Новосибирске содержание краснокнижного лебедя переросло в скандал

Posted 24 января, 06:39
Published 24 января, 06:39
Modified 24 января, 06:41
Updated 24 января, 06:41
Лебедь жил в парке Кольцово. Сначала у него была пара, но спутница бесследно исчезла. Тогда жители забили тревогу. В администрации всех успокоили и объяснили, что птица улетела сама.
Однако второй лебедь остался. Его нужно было спасать от холодов. Ему построили домик, но места для обитания там было мало. Жалобы от новосибирцев не прекращались. Тогда птицу забрали в зоопарк. Ее поместили туда временно: там она проходит карантин.
Прокурорская проверка показала, что директор парка нарушил закон. Птица была из Красной книги. Нужно было брать разрешение у Росприроднадзора на проживание в парке лебедя-шипуна, но этого никто не делал. Было возбуждено дело в отношении директора по факту пользования объектами животного мира без разрешения. По данным сайта Консультант, должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 1000 до 2000 рублей.