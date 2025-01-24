В Новосибирске содержание краснокнижного лебедя переросло в скандал

Прокурорская проверка показала, что директор парка нарушил закон. Птица была из Красной книги. Нужно было брать разрешение у Росприроднадзора на проживание в парке лебедя-шипуна, но этого никто не делал. Было возбуждено дело в отношении директора по факту пользования объектами животного мира без разрешения. По данным сайта Консультант, должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 1000 до 2000 рублей.