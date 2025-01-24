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Posted 24 января, 06:24

Published 24 января, 06:24

Modified 24 января, 06:27

Updated 24 января, 06:27

Мошенничество раскрыли

В Новосибирске вскрылось мошенничество с восстановлением ДНР и ЛНР на 184 млн

24 января 2025, 06:24
Фото: 1MI. Мошенничество раскрыли
В Новосибирске избрали меру пресечения директору организации, который обвиняется в многомиллионном мошенничестве, о чем сообщает судебный департамент.

Алексей Маманкин обвиняется в двойном мошенничестве. По версии следствия, он является учредителем и директором коммерческой организации.

Предполагается, что он заключал договоры с организациями, которые не исполняли работы по восстановлению объектов на территориях ДНР и ЛНР. По первой статье государству был причинен ущерб на сумму 102 млн рублей, а по второй на сумму 82 млн рублей.

Подозреваемого арестовали. Он будет под стражей до 1 марта текущего года. Это решение еще можно обжаловать. Также в Новосибирске будут судить бизнесмена за травмы 46 детей на батутах.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Мошенничество#Уголовное дело#Арест
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