В Новосибирске вскрылось мошенничество с восстановлением ДНР и ЛНР на 184 млн

Posted 24 января, 06:24
Published 24 января, 06:24
Modified 24 января, 06:27
Updated 24 января, 06:27
Алексей Маманкин обвиняется в двойном мошенничестве. По версии следствия, он является учредителем и директором коммерческой организации.
Предполагается, что он заключал договоры с организациями, которые не исполняли работы по восстановлению объектов на территориях ДНР и ЛНР. По первой статье государству был причинен ущерб на сумму 102 млн рублей, а по второй на сумму 82 млн рублей.
Подозреваемого арестовали. Он будет под стражей до 1 марта текущего года. Это решение еще можно обжаловать. Также в Новосибирске будут судить бизнесмена за травмы 46 детей на батутах.