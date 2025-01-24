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Posted 24 января, 07:57

Published 24 января, 07:57

Modified 24 января, 07:59

Updated 24 января, 07:59

Ребенка побили

В Новосибирске за избиение детсадовца наказали воспитателя

24 января 2025, 07:57
Фото: 1MI. Ребенка побили
В Новосибирске вынесли приговор по делу об избиении ребенка в детском саду, подробности сообщили в СКР.

Все произошло в 2023 году. В одном из детских садов педагог-психолог проводила занятие с маленькими подопечными. Внезапно она начала кричать на двухлетнего ребенка в присутствии других детей, затем ударила его по голове и потащила в сторону.

Малышу был причинен средний вред тяжести здоровью. Данный факт вскрыли. В отношении воспитательницы возбудили дела по факту ненадлежащего исполнения обязанностей и умышленное причинение вреда здоровью.

Суд признал уже бывшего педагога виновной. Ей назначили 1 год и 7 месяцев лишения свободы условно. Также ее лишили возможности заниматься воспитательной деятельностью несовершеннолетних на два года. Другая сотрудница сада накормила детей тухлыми яйцами.

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