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Posted 24 января, 09:22

Published 24 января, 09:22

Modified 24 января, 09:24

Updated 24 января, 09:24

Регион успешно работает в рамках нацпроекта «Наука и университеты»

В Новосибирской области определены приоритеты развития в научной сфере

24 января 2025, 09:22
Фото: nso.ru. Регион успешно работает в рамках нацпроекта «Наука и университеты»
Основные направления развития науки рассмотрены 24 января в правительстве региона на заседании коллегии областного министерства науки и инновационной политики.

В Новосибирской области все задачи, поставленные в рамках нацпроекта «Наука и университеты» выполнены. В 2024 году президентом России обозначен ряд национальных целей до 2030 года. Рост объема научных исследований и разработок — одна из задач национальной цели «Технологическое лидерство». Для реализации научно-технологической политики принята государственная региональная программа «Научно-технологическое развитие Новосибирской области», которая должна объединить все инструменты господдержки и ускорить внедрение научных разработок во всех отраслях экономики.

«Последнее десятилетие имеет особое значение для развития российской науки и подходов к научно-технологическому развитию страны. Это период регионализации науки. Никогда прежде такого внимания со стороны властей субъектов Российской Федерации к развитию собственного научно-образовательного потенциала, которое мы видим в последние годы, не было», — подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев отметил, что среди приоритетных проектов и направлений развития Новосибирского научного центра в 2025 году — поддержка реализации инфраструктурных проектов мирового уровня: ЦКП «СКИФ» и кампус НГУ, которые обеспечат преимущество в исследовательской и технологической сферах ученым и разработчикам, развитие беспилотных авиационных систем на территории Новосибирской области, таких приоритетных направлений, как программа деятельности СиббиоНОЦ и технологическое предпринимательство. Новосибирская область сохранила свои позиции в Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов РФ, в регионе увеличилось количество организаций, которые осуществляют технологические инновации, наблюдается рост доли молодых исследователей.

В свою очередь, председатель СО РАН академик Валентин Пармон подчеркнул важность активного взаимодействия региональной власти, научного сообщества, сфер образования и производства для достижения технологического суверенитета.

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