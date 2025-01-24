В Новосибирской области определены приоритеты развития в научной сфере

Posted 24 января, 09:22
Published 24 января, 09:22
Modified 24 января, 09:24
Updated 24 января, 09:24
В Новосибирской области все задачи, поставленные в рамках нацпроекта «Наука и университеты» выполнены. В 2024 году президентом России обозначен ряд национальных целей до 2030 года. Рост объема научных исследований и разработок — одна из задач национальной цели «Технологическое лидерство». Для реализации научно-технологической политики принята государственная региональная программа «Научно-технологическое развитие Новосибирской области», которая должна объединить все инструменты господдержки и ускорить внедрение научных разработок во всех отраслях экономики.
«Последнее десятилетие имеет особое значение для развития российской науки и подходов к научно-технологическому развитию страны. Это период регионализации науки. Никогда прежде такого внимания со стороны властей субъектов Российской Федерации к развитию собственного научно-образовательного потенциала, которое мы видим в последние годы, не было», — подчеркнул губернатор Андрей Травников.
Министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев отметил, что среди приоритетных проектов и направлений развития Новосибирского научного центра в 2025 году — поддержка реализации инфраструктурных проектов мирового уровня: ЦКП «СКИФ» и кампус НГУ, которые обеспечат преимущество в исследовательской и технологической сферах ученым и разработчикам, развитие беспилотных авиационных систем на территории Новосибирской области, таких приоритетных направлений, как программа деятельности СиббиоНОЦ и технологическое предпринимательство. Новосибирская область сохранила свои позиции в Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов РФ, в регионе увеличилось количество организаций, которые осуществляют технологические инновации, наблюдается рост доли молодых исследователей.
В свою очередь, председатель СО РАН академик Валентин Пармон подчеркнул важность активного взаимодействия региональной власти, научного сообщества, сфер образования и производства для достижения технологического суверенитета.