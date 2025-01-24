В Новосибирской области определены приоритеты развития в научной сфере

Министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев отметил, что среди приоритетных проектов и направлений развития Новосибирского научного центра в 2025 году — поддержка реализации инфраструктурных проектов мирового уровня: ЦКП «СКИФ» и кампус НГУ, которые обеспечат преимущество в исследовательской и технологической сферах ученым и разработчикам, развитие беспилотных авиационных систем на территории Новосибирской области, таких приоритетных направлений, как программа деятельности СиббиоНОЦ и технологическое предпринимательство. Новосибирская область сохранила свои позиции в Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов РФ, в регионе увеличилось количество организаций, которые осуществляют технологические инновации, наблюдается рост доли молодых исследователей.