«В отлов обращаться бесполезно»: жителей Хилка терроризируют стаи бродячих собак

Posted 24 января, 06:45
Published 24 января, 06:45
Modified 24 января, 06:47
Updated 24 января, 06:47
Жители улицы Малыгина и прилегающего к ней Хилокского микрорайона не знают подробностей о вчерашнем инциденте, когда стая бездомных собак растерзала женщину, от полученных травм она скончалась. Однако говорят, что трагедия была прогнозируемой. Агрессивные животные давно держат в страхе людей. По словам Ирины Кузьминой, которая живет в одном из домов на злополучной улице, здесь выделяют три разных группировки бродячих животных. Одна обитает в районе складов, другая на кладбище и третья — на мусорном полигоне «Левобережный».
Есть еще небольшие животные, которые держатся рядом с домами, жители их подкармливают, эти собаки безобидные и угрозы для людей не представляют.
«Самые свирепые — это с полигона, они там все большие. Каждая стая охраняет свою территорию от чужаков, лай стоит с утра до вечера, для нас это уже так же обыденно, как завтрак, обед и ужин. Бегают по улице, бросаются на машины», — описала ситуацию в разговоре с корреспондентом Atas.Info Ирина Кузьмина.
По словам собеседницы редакции, они постоянно обращаются в службу отлова бродячих животных. Но результата нет никакого.
«Туда звонить бесполезно. Они нам говорят — вы сами поймайте, посадите в сарайку, а мы потом приедем и заберем. Лет 20 мы уже здесь отлова не видим», — сетует Кузьмина.
По наблюдениям местных жителей, собаки размножаются и их становится больше, при этом поведение животных становится все агрессивнее. В ноябре прошлого года стая напала на мужчину, глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
«Ощущение, что над жителями Хилокского гетто, ставят эксперименты, чтобы проверить насколько мы живучие. А может, чтобы не расселять Малыгина?! Часть умрут от зловонной свалки, часть ликвидируют иностранные специалисты, кто-то погибнет под колёсами фур, ну, а кого-то вот, загрызут собаки. Жизнь в гетто, с каждым днем становится всё страшнее, и пока власть пишет хвалебные отчёты про улучшение условий нашей жизни, мы потихоньку умираем», — не может сдержать эмоций одна из лидеров инициативной группы жителей Хилокского микрорайона Жанна Олейникова.
Ранее мы рассказывали от том, что дома на улице Малыгина признаны аварийными, однако срок их расселения установлен до 2031 года. Тем временем, их жители уходят из жизни, не дождавшись новых квартир.