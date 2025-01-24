«В отлов обращаться бесполезно»: жителей Хилка терроризируют стаи бродячих собак

Жители улицы Малыгина и прилегающего к ней Хилокского микрорайона не знают подробностей о вчерашнем инциденте, когда стая бездомных собак растерзала женщину, от полученных травм она скончалась. Однако говорят, что трагедия была прогнозируемой. Агрессивные животные давно держат в страхе людей. По словам Ирины Кузьминой, которая живет в одном из домов на злополучной улице, здесь выделяют три разных группировки бродячих животных. Одна обитает в районе складов, другая на кладбище и третья — на мусорном полигоне «Левобережный».