Воздушность и небрежность: рассекречены главные модные тренды 2025 года

Posted 24 января, 09:31
Published 24 января, 09:31
Modified 24 января, 09:33
Updated 24 января, 09:33
2025 год предлагает последнюю возможность примерить изделия из полупрозрачных тканей, прежде всего — в качестве «второго слоя», то есть поверх непросвечивающей одежды. Ксения уверена, что создать элегантный образ можно, не прибегая к чрезмерному «оголению». 2025 год станет пиком тренда, полюбившегося модницам еще в прошлом году. Обратить внимание советуют на изделия из легких, струящихся материалов: шифона, искусственного шёлка.
Актуальными станут «воздушные» детали: платья-баллоны, пышные рукава, спорные среди любителей высокой моды юбки-баллоны.
Пандемия закончилась, и мы вновь возвращаемся к офисной реальности в офлайн формате. Теперь на смену расслабленным оверсайз-образам приходят женственные силуэты, официальные пиджаки и жакеты из костюмной ткани. При этом дизайнеры предлагают большое разнообразие «офисной темы»: костюмы могут быть как с брюками, так и с юбками различной длины, цветовая палитра также разнообразна, и помимо тривиальных черного и серых цветов, можно примерить костюмы в зеленых, красных, пастельных и других оттенках. В новых коллекциях дизайнеры предлагают офисные костюмы и самых разнообразных и сочных цветах.
Так называемую «офисную тему» не обязательно носить только в офис: если обычные платья уже надоели, в качестве образа на новогодние праздники можно примерить пиджаки с перьями, брюки в пайетках, или жилеты в сочетании с полупрозрачной или шелковой юбкой-макси.
Долой перфекционизм! Небрежные детали в образе, стиль, прозванный в соцсетях messy, выражает творческую натуру и чувство стиля. Так, галстук может быть чуть расслаблен, верхние пуговицы расстегнуты. Фасон одежды может быть чуть свободнее привычного, ведь комфорт — превыше всего, и тренд на небрежность доказывает это. Сама Ксения продемонстрировала это в своём образе, выбрав широкую и длинную модель брюк палаццо, свободную футболку и галстук.
В тренд возвращаются «небрежные» укладки и стрижки, которые делают акцент на естественную красоту. Однако Ксения Кожемяк предупреждает, что чрезмерная небрежность может сыграть не в вашу пользу, особенно с возрастом.
Стилист дает следующий совет: небрежный повседневный образ с кедами должен быть сбалансирован хорошей укладкой и аккуратным макияжем.
Ранее бьюти-эксперт раскрыла секреты идеального макияжа 2025 для всех возрастов, приёмы, полезные как для новичков, так и для любителей экспериментов.
Нас учили стремится к созданию идеальных пропорций, которые бы подчеркивали достоинства фигуры и скрывали ее недостатки: удлиняли ноги, выделяли талию и т. п. Кожемяк утверждает, что в 2025 году этот золотой стандарт моды будет сломан: на смену ему придет асимметрия, бросающая вызов недостижимому идеалу: V-образные вырезы, юбки-баллоны, платья до колена или до щиколотки. Новые формы, порой даже несколько футуристичные, все чаще стали использоваться на модных дорожках.
Более сдержанный вариант игры с пропорциями можно увидеть ещё в образах 2024: женские пиджаки с широкими подплечниками, широкие брюки и джинсы, юбки-баллоны. При этом широкий низ гармонизирует укороченный верх.
Мода циклична, и тренды 2025 года в очередной раз доказывают это: нас ждет переосмысление моды нулевых, возвращение отдельных элементов. В число трендов войдут ретро-кроссовки, костюмы-двойки, маленькие воротники, блестящие платья с V-образным вырезом, яркие этнические и цветочные принты и бахрома как наследие хиппи.
Другим ретро-тредом становится винтаж. Модницы вписывают роскошные элементы рюши, кружева в повседневные образы.
В принтах будут смело использоваться этнические и природные мотивы, богатый декор и яркие цвета. Кроме того, не стоит бояться экспериментировать: в моде будут крупные акцентные украшения.
Новый год даёт большой простор для воображения, дизайнеры предлагают разнообразные смелые решения под любой гардероб. Однако не стоит слепо гнаться за трендами — доверяйте себе и своему личному вкусу, проявите смелость быть уникальной!