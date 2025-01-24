Воздушность и небрежность: рассекречены главные модные тренды 2025 года

Пандемия закончилась, и мы вновь возвращаемся к офисной реальности в офлайн формате. Теперь на смену расслабленным оверсайз-образам приходят женственные силуэты, официальные пиджаки и жакеты из костюмной ткани. При этом дизайнеры предлагают большое разнообразие «офисной темы»: костюмы могут быть как с брюками, так и с юбками различной длины, цветовая палитра также разнообразна, и помимо тривиальных черного и серых цветов, можно примерить костюмы в зеленых, красных, пастельных и других оттенках. В новых коллекциях дизайнеры предлагают офисные костюмы и самых разнообразных и сочных цветах.