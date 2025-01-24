atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 09:35

Published 24 января, 09:35

Modified 24 января, 09:42

Updated 24 января, 09:42

Врачи не помогли пациентке

Женщина обвинила новосибирских врачей в изуродовании лица

24 января 2025, 09:35
Фото: 1MI. Врачи не помогли пациентке
Россиянка обвинила врачей из Новосибирска в том, что те якобы изуродовали ее лицо, о чем сообщила сама женщина.

По словам 49-летней жительницы Владивостока, она приехала в Новосибирск для пластической операции. Женщина мечтала подтянуть морщины и помолодеть. Для фейслифтинга она выбрала клинику и врача. Когда настал день операции, оказалось, что дату хирургического вмешательства перенесли и к тому же, поменяли врача. Это уже насторожило россиянку, но та согласилась лечь под нож. За это она отдала 1,3 млн рублей.

После операции у нее якобы побелел подбородок и начался некроз, пишет КП-Новосибирск. Пациентке пришлось доплатить еще 230 тысяч ради реабилитации, но результатов это не принесло. Подбородок сильно болел.

Повторную операцию она сделала в другой клинике. Местные врачи якобы ужаснулись от увиденного: в ране были нитки и начались свищи. За операцию она отдала более 60 тысяч рублей. Однако и она не помогла. Сейчас женщина намерена вернуть деньги после первого вмешательства, а также обратиться в СКР. Тем временем в Новосибирске не могут установить причину гибели ребенка.

В Новосибирске так и не определили причину гибели шестимесячной девочки
Узнать подробнее
Читайте также:
«Что там за ад?»: в Новосибирске собаки загрызли женщину на ХилкеНа новосибирском Хилке собаки загрызли женщинуРожать или не рожать в 50: плюсы и минусы возрастных мамочек
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Пациенты#Операция#Клиника
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика