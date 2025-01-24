Женщина обвинила новосибирских врачей в изуродовании лица

Повторную операцию она сделала в другой клинике. Местные врачи якобы ужаснулись от увиденного: в ране были нитки и начались свищи. За операцию она отдала более 60 тысяч рублей. Однако и она не помогла. Сейчас женщина намерена вернуть деньги после первого вмешательства, а также обратиться в СКР. Тем временем в Новосибирске не могут установить причину гибели ребенка.