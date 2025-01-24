Женщина обвинила новосибирских врачей в изуродовании лица

Posted 24 января, 09:35
Published 24 января, 09:35
Modified 24 января, 09:42
Updated 24 января, 09:42
По словам 49-летней жительницы Владивостока, она приехала в Новосибирск для пластической операции. Женщина мечтала подтянуть морщины и помолодеть. Для фейслифтинга она выбрала клинику и врача. Когда настал день операции, оказалось, что дату хирургического вмешательства перенесли и к тому же, поменяли врача. Это уже насторожило россиянку, но та согласилась лечь под нож. За это она отдала 1,3 млн рублей.
После операции у нее якобы побелел подбородок и начался некроз, пишет КП-Новосибирск. Пациентке пришлось доплатить еще 230 тысяч ради реабилитации, но результатов это не принесло. Подбородок сильно болел.
Повторную операцию она сделала в другой клинике. Местные врачи якобы ужаснулись от увиденного: в ране были нитки и начались свищи. За операцию она отдала более 60 тысяч рублей. Однако и она не помогла. Сейчас женщина намерена вернуть деньги после первого вмешательства, а также обратиться в СКР. Тем временем в Новосибирске не могут установить причину гибели ребенка.