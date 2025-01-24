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Posted 24 января, 02:40

Published 24 января, 02:40

Modified 24 января, 02:42

Updated 24 января, 02:42

Монеты собирались годами

Житель Новосибирска продают огромную коллекцию монет за 151 тыс — почему так дорого

24 января 2025, 02:40
Фото: 1MI. Монеты собирались годами

Житель Новосибирска продают огромную коллекцию из сотен монет за 151 тыс

В Новосибирске выставлена на продажу большая коллекция монет: объявление появилось на одном из сайтов.

Житель города коллекционировал российские монеты. По словам автора объявления, деньги станут хорошим началом для нумизматики — наукой, которая занимается изучением монет.

В коллекции имеется более 400 монет. Все они имеют разный номинал. За российские монеты новосибирец попросил 151 тысячу рублей. Объявление заинтересовало уже десятки покупателей.

Фото: Авито

Также в Новосибирской области продавали вездеход-самоделку из «Оки». За необычный автомобиль просили 160 тысяч рублей. Кроме того, в Новосибирске продавали Porsche. За элитный автомобиль просили 2,5 млн рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Деньги#Монеты
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