Житель Новосибирска продают огромную коллекцию монет за 151 тыс — почему так дорого

Posted 24 января, 02:40
Published 24 января, 02:40
Modified 24 января, 02:42
Updated 24 января, 02:42
Житель города коллекционировал российские монеты. По словам автора объявления, деньги станут хорошим началом для нумизматики — наукой, которая занимается изучением монет.
В коллекции имеется более 400 монет. Все они имеют разный номинал. За российские монеты новосибирец попросил 151 тысячу рублей. Объявление заинтересовало уже десятки покупателей.
Также в Новосибирской области продавали вездеход-самоделку из «Оки». За необычный автомобиль просили 160 тысяч рублей. Кроме того, в Новосибирске продавали Porsche. За элитный автомобиль просили 2,5 млн рублей.