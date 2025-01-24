Житель Новосибирской области обстрелял прохожих с балкона

Posted 24 января, 10:41
Published 24 января, 10:41
Modified 24 января, 10:43
Updated 24 января, 10:43
34-летний мужчина обвиняется в хулиганстве. Как считает следствие, мужчина в период времени с июня 2023 по март 2024 года прицельно стрелял из винтовки из окна своего жилища. В результате пострадал один из прохожих, а также была повреждена частная собственность: выстрелы производились в том числе по автомобилям и спецтехнике.
Сейчас задержанный находится в СИЗО. Дело рассмотрит Бердский городской суд. Что стало причиной агрессивного поведения не сообщается.
Напомним, проблема криминала и безопасности горожан в Новосибирске поднималась неоднократно. Ранее сообщалось о неизвестном, который открыл стрельбу во дворах Новосибирска. Накануне сообщалось о задержании малолетнего хулигана из ОПГ, который напал с топором на табачный киоск.