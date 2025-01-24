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Posted 24 января, 10:41

Published 24 января, 10:41

Modified 24 января, 10:43

Updated 24 января, 10:43

Обвиняемый задержан

Житель Новосибирской области обстрелял прохожих с балкона

24 января 2025, 10:41
Фото: 1MI. Обвиняемый задержан
Житель Бердска открыл огонь по прохожим с балкона своей квартиры. По сообщению прокуратуры г. Бердска.

34-летний мужчина обвиняется в хулиганстве. Как считает следствие, мужчина в период времени с июня 2023 по март 2024 года прицельно стрелял из винтовки из окна своего жилища. В результате пострадал один из прохожих, а также была повреждена частная собственность: выстрелы производились в том числе по автомобилям и спецтехнике.

Сейчас задержанный находится в СИЗО. Дело рассмотрит Бердский городской суд. Что стало причиной агрессивного поведения не сообщается.

Напомним, проблема криминала и безопасности горожан в Новосибирске поднималась неоднократно. Ранее сообщалось о неизвестном, который открыл стрельбу во дворах Новосибирска. Накануне сообщалось о задержании малолетнего хулигана из ОПГ, который напал с топором на табачный киоск.

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