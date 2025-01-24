Житель Новосибирской области обстрелял прохожих с балкона

34-летний мужчина обвиняется в хулиганстве. Как считает следствие, мужчина в период времени с июня 2023 по март 2024 года прицельно стрелял из винтовки из окна своего жилища. В результате пострадал один из прохожих, а также была повреждена частная собственность: выстрелы производились в том числе по автомобилям и спецтехнике.