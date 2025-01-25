Авито Работа и УЦ ММК объединят усилия для роста интереса к техническим профессиям

Posted 25 января, 08:12
Published 25 января, 08:12
Modified 25 января, 08:14
Updated 25 января, 08:14
Партнерство реализуется в рамках проекта «PRO Формат», поддерживаемого Агентством стратегических инициатив (АСИ). Сейчас ММК, один из крупнейших производителей стали в мире, активно ищет талантливых и высококвалифицированных специалистов. В свою очередь, Авито Работа использует аналитику больших данных для оценки состояния рынка труда и выявления его перспектив. Этот подход позволит более точно и эффективно решать задачи по рекрутингу, подготовке и профессиональному росту специалистов.
Ключевыми направлениями сотрудничества станут:
«Начало сотрудничества с учебным центром ММК — это шаг к созданию новой экосистемы профессионального развития с учетом требований современной экономики. По данным нашего недавнего исследования, для россиян самые привлекательные профессии на производстве — инженеры (32%) и операторы оборудования (27%). Новый формат партнерства позволит не только привлекать таланты на эти востребованные позиции, но и системно развивать их навыки, создавая возможности для карьерного роста и увеличения промышленного потенциала страны», — прокомментировал управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков.
Кроме того, совместные инициативы будут направлены на внедрение научно-технических решений в производство, что позволит оптимизировать процессы и повысить эффективность работы предприятий. Авито Работа также предложит новые формы взаимодействия между работодателями и сотрудниками, обмен передовыми методиками обучения и карьерного роста.