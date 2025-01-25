Авито Работа и УЦ ММК объединят усилия для роста интереса к техническим профессиям

Партнерство реализуется в рамках проекта «PRO Формат», поддерживаемого Агентством стратегических инициатив (АСИ). Сейчас ММК, один из крупнейших производителей стали в мире, активно ищет талантливых и высококвалифицированных специалистов. В свою очередь, Авито Работа использует аналитику больших данных для оценки состояния рынка труда и выявления его перспектив. Этот подход позволит более точно и эффективно решать задачи по рекрутингу, подготовке и профессиональному росту специалистов.