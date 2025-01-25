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Posted 25 января, 08:12

Published 25 января, 08:12

Modified 25 января, 08:14

Updated 25 января, 08:14

Подписание договора

Авито Работа и УЦ ММК объединят усилия для роста интереса к техническим профессиям

25 января 2025, 08:12
Фото: Авито. Подписание договора
В Магнитогорске 24 января Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы, и Андрей Козловский, директор учебного центра Магнитогорского металлургического комбината (ММК), подписали соглашение о партнерстве, направленное на повышение привлекательности технических профессий.

Партнерство реализуется в рамках проекта «PRO Формат», поддерживаемого Агентством стратегических инициатив (АСИ). Сейчас ММК, один из крупнейших производителей стали в мире, активно ищет талантливых и высококвалифицированных специалистов. В свою очередь, Авито Работа использует аналитику больших данных для оценки состояния рынка труда и выявления его перспектив. Этот подход позволит более точно и эффективно решать задачи по рекрутингу, подготовке и профессиональному росту специалистов.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут:

  1. Подготовка и повышение квалификации специалистов — для металлургической отрасли и других высокотехнологичных производств, что поможет восполнить дефицит квалифицированных кадров.
  2. Профориентация молодежи — проведение мероприятий для школьников и студентов с целью популяризации инженерных и рабочих профессий, чтобы привить интерес к техническим специальностям на ранних этапах их обучения.
  3. Запуск программ промышленного туризма — знакомство с реальными условиями труда и технологиями на производстве, что поможет создать положительный имидж рабочих профессий и привлечь новых специалистов.
«Начало сотрудничества с учебным центром ММК — это шаг к созданию новой экосистемы профессионального развития с учетом требований современной экономики. По данным нашего недавнего исследования, для россиян самые привлекательные профессии на производстве — инженеры (32%) и операторы оборудования (27%). Новый формат партнерства позволит не только привлекать таланты на эти востребованные позиции, но и системно развивать их навыки, создавая возможности для карьерного роста и увеличения промышленного потенциала страны», — прокомментировал управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков.

Кроме того, совместные инициативы будут направлены на внедрение научно-технических решений в производство, что позволит оптимизировать процессы и повысить эффективность работы предприятий. Авито Работа также предложит новые формы взаимодействия между работодателями и сотрудниками, обмен передовыми методиками обучения и карьерного роста.

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#Екатерина Нимко#Экономика#Общество
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