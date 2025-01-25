Почти 30 млн рублей украли с «Пушкинских карт» у жителей Новосибирской области

В Новосибирске в суд передано дело в отношении трех человек, которых подозревают в мошенничестве, связанным с федеральной программой «Пушкинская карта». По версии следствия, еще в 2022 году злоумышленники зарегистрировались на одном из интернет-порталов по продаже билетов на различные культурные мероприятия. На нем они анонсировали выступления артистов и кинопоказы, оплатить посещение которых можно было «Пушкинской картой».