Почти 30 млн рублей украли с «Пушкинских карт» у жителей Новосибирской области

Posted 25 января, 04:21
Published 25 января, 04:21
Modified 25 января, 04:26
Updated 25 января, 04:26
В Новосибирске в суд передано дело в отношении трех человек, которых подозревают в мошенничестве, связанным с федеральной программой «Пушкинская карта». По версии следствия, еще в 2022 году злоумышленники зарегистрировались на одном из интернет-порталов по продаже билетов на различные культурные мероприятия. На нем они анонсировали выступления артистов и кинопоказы, оплатить посещение которых можно было «Пушкинской картой».
В реальности никаких мероприятий не проводилось, всего таким образом было украдено более 29,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУВД по Новосибирской области. Преступную схему удалось выявить благодаря совместной работе полиции и сотрудников ФСБ, говорится в сообщении.
«Пушкинская карта» — федеральная программа, в рамках которой россияне в возрасте от 14 до 22 лет могут получить предоплаченную банковскую карту номиналом 5 тысяч рублей, с помощью которой возможна оплата билетов на выставки, концерты, кино и другие культурные события.
В Новосибирской области действует так называемая Карта жителя, при использовании которой новосибирцы могут получать скидки и кэшбэк на различные услуги.