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Posted 25 января, 04:21

Published 25 января, 04:21

Modified 25 января, 04:26

Updated 25 января, 04:26

Количество пострадавших в полиции не назвали

Почти 30 млн рублей украли с «Пушкинских карт» у жителей Новосибирской области

25 января 2025, 04:21
Фото: 1MI. Количество пострадавших в полиции не назвали
Мошенники продавали билеты на несуществующие мероприятия, вообщили в региональном управлении МВД.

В Новосибирске в суд передано дело в отношении трех человек, которых подозревают в мошенничестве, связанным с федеральной программой «Пушкинская карта». По версии следствия, еще в 2022 году злоумышленники зарегистрировались на одном из интернет-порталов по продаже билетов на различные культурные мероприятия. На нем они анонсировали выступления артистов и кинопоказы, оплатить посещение которых можно было «Пушкинской картой».

В реальности никаких мероприятий не проводилось, всего таким образом было украдено более 29,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУВД по Новосибирской области. Преступную схему удалось выявить благодаря совместной работе полиции и сотрудников ФСБ, говорится в сообщении.

«Пушкинская карта» — федеральная программа, в рамках которой россияне в возрасте от 14 до 22 лет могут получить предоплаченную банковскую карту номиналом 5 тысяч рублей, с помощью которой возможна оплата билетов на выставки, концерты, кино и другие культурные события.

В Новосибирской области действует так называемая Карта жителя, при использовании которой новосибирцы могут получать скидки и кэшбэк на различные услуги.

В Новосибирске искусственный интеллект начал помогать мошенникам
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#Новосибирск#Суд#Мошенничество#Кража#Пушкинская карта
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