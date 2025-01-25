Похитителей белок из дендропарка разыскивают в Новосибирске

Скорее всего, зверьков ловили для продажи. Российское законодательство запрещает отлов белок в дикой природе. Формально можно приобрести такого питомца в дом только из питомника. В реальности на сайтах бесплатных объявлений в Новосибирске можно найти много предложений о продаже белок от частных лиц. Никаких документов об их происхождении продавцы не предоставляют.