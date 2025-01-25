Похитителей белок из дендропарка разыскивают в Новосибирске

Posted 25 января, 05:25
Published 25 января, 05:25
Modified 25 января, 05:27
Updated 25 января, 05:27
В Дендропарке Новосибирска, который занимает часть территории, примыкающей к Зеальцовскому бору, горожане заметили людей, который сачком отлавливливали белок. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком». Об инциденте сообщили в региональное министерство природных ресурсов и экологии. Ведомство направило специалистов для выяснения ситуации на месте.
Скорее всего, зверьков ловили для продажи. Российское законодательство запрещает отлов белок в дикой природе. Формально можно приобрести такого питомца в дом только из питомника. В реальности на сайтах бесплатных объявлений в Новосибирске можно найти много предложений о продаже белок от частных лиц. Никаких документов об их происхождении продавцы не предоставляют.
Пока одни охотятся за пушистыми красавицами, другие открыли ресторан для белок. А о том, чем может быть опасна встреча с белкой в лесу или городском парке, смотрите в нашем видеоролике.