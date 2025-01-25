«СберТройка» ответила на претензии прокуратуры к работе карт в Новосибирске

В компании-операторе системы транспортных карт заявили, что действующие в регионе карты, в случае невозможности поддерживать их в рабочем состоянии, будут заменены на новые за счет «СберТройки». Это можно сделать с пяти центрах обслуживания пассажиров, скоро начнет работу шестой, в городе Искитим. Увеличивается и количество точек приема наличных платежей. А с 23 января пополнение карты стало доступным через мобильные приложения нескольких крупных банков.