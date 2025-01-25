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Posted 25 января, 08:38

Published 25 января, 08:38

Modified 25 января, 08:40

Updated 25 января, 08:40

Сбои в работе транспортных карт наблюдаются с начала 2025 года

«СберТройка» ответила на претензии прокуратуры к работе карт в Новосибирске

25 января 2025, 08:38
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Сбои в работе транспортных карт наблюдаются с начала 2025 года
По мнению компании, все проблемы носят временный характер.

В компании-операторе системы транспортных карт заявили, что действующие в регионе карты, в случае невозможности поддерживать их в рабочем состоянии, будут заменены на новые за счет «СберТройки». Это можно сделать с пяти центрах обслуживания пассажиров, скоро начнет работу шестой, в городе Искитим. Увеличивается и количество точек приема наличных платежей. А с 23 января пополнение карты стало доступным через мобильные приложения нескольких крупных банков.

Пассажиры жаловались на невозможность узнать количество оставшихся поездок. В компании заявили, что эта информация доступна в мобильном приложении «Моя Тройка», в личном кабинете на сайте, либо на чеке, полученном при оплате через терминал у водителя.

В региональном министерстве транспорта, в свою очередь, подчеркнули, что заработал специальный контакт-центр, где по короткому номеру 110 можно получить консультацию по любым вопросом, связанным с использованием «СберТройки», сообщает издание НГС.

В четверг, 23 января, директор «СберТройки» и заместитель министра транспорта Новосибирской области получили предостережение региональной прокуратуры о недопустимости нарушения прав пассажиров и действующего законодательства. Так надзорное ведомство отреагировала на недовольство горожан работой новых транспортных карт.

Массовый сбой карт «СберТройка» — что произошло
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#Транспорт#Новосибирск#Прокуратура#СберТройка#Проездные карты
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