«СберТройка» ответила на претензии прокуратуры к работе карт в Новосибирске

Posted 25 января, 08:38
Published 25 января, 08:38
Modified 25 января, 08:40
Updated 25 января, 08:40
В компании-операторе системы транспортных карт заявили, что действующие в регионе карты, в случае невозможности поддерживать их в рабочем состоянии, будут заменены на новые за счет «СберТройки». Это можно сделать с пяти центрах обслуживания пассажиров, скоро начнет работу шестой, в городе Искитим. Увеличивается и количество точек приема наличных платежей. А с 23 января пополнение карты стало доступным через мобильные приложения нескольких крупных банков.
Пассажиры жаловались на невозможность узнать количество оставшихся поездок. В компании заявили, что эта информация доступна в мобильном приложении «Моя Тройка», в личном кабинете на сайте, либо на чеке, полученном при оплате через терминал у водителя.
В региональном министерстве транспорта, в свою очередь, подчеркнули, что заработал специальный контакт-центр, где по короткому номеру 110 можно получить консультацию по любым вопросом, связанным с использованием «СберТройки», сообщает издание НГС.
В четверг, 23 января, директор «СберТройки» и заместитель министра транспорта Новосибирской области получили предостережение региональной прокуратуры о недопустимости нарушения прав пассажиров и действующего законодательства. Так надзорное ведомство отреагировала на недовольство горожан работой новых транспортных карт.