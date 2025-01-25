Tik Tok перестал открываться — что происходит

Posted 25 января, 10:19
Published 25 января, 10:19
Modified 25 января, 10:21
Updated 25 января, 10:21
В субботу, 25 января, резко выросло число жалоб российских пользователей социальной сети Tik Tok на сбои в работе приложения. Кто-то вообще не мог зайти в свой аккаунт, сообщается о проблемах при загрузке нового контента и просмотре ленты рекомендаций. Согласно данным портала сбой.рф, за последние сутки на работу сервиса по созданию коротких видео поступило более 35 тысяч жалоб. Больше всего сообщений о сложностях приходит из Москвы, Новосибирской и Челябинской областей и из Санкт-Петербурга.
«Проблемы могут возникнуть в результате аварии или технического сбоя, проблема также может оказаться временной», — сообщает сбой.рф.
За получением дополнительной информации предлагается обращаться на официальный сайт соцсети. Специалисты Роскомнадзора и других российских ведомств сбой в работе Tik Tok официально не комментировали.
В пятницу, 24 января, новосибирцы столкнулись с массовым сбоем в работе сотовых операторов. Не работали мессенджеры, не открывались банковские приложения, отмечались проблемы с доступам к онлайн-платформам.