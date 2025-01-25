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Posted 25 января, 10:19

Published 25 января, 10:19

Modified 25 января, 10:21

Updated 25 января, 10:21

О проблемах сообщают пользовате

Tik Tok перестал открываться — что происходит

25 января 2025, 10:19
Фото: 1MI. О проблемах сообщают пользовате

Жители Новосибирска массово пожаловались на сбои в работе Tik Tok

Наблюдаются проблемы с открытием приложения и загрузкой контента, сообщают пользователи.

В субботу, 25 января, резко выросло число жалоб российских пользователей социальной сети Tik Tok на сбои в работе приложения. Кто-то вообще не мог зайти в свой аккаунт, сообщается о проблемах при загрузке нового контента и просмотре ленты рекомендаций. Согласно данным портала сбой.рф, за последние сутки на работу сервиса по созданию коротких видео поступило более 35 тысяч жалоб. Больше всего сообщений о сложностях приходит из Москвы, Новосибирской и Челябинской областей и из Санкт-Петербурга.

На графике хорошо виден сегодняшний всплеск количества жалоб
На графике хорошо виден сегодняшний всплеск количества жалоб. Фото: сбой.рф
«Проблемы могут возникнуть в результате аварии или технического сбоя, проблема также может оказаться временной», — сообщает сбой.рф.

За получением дополнительной информации предлагается обращаться на официальный сайт соцсети. Специалисты Роскомнадзора и других российских ведомств сбой в работе Tik Tok официально не комментировали.

В пятницу, 24 января, новосибирцы столкнулись с массовым сбоем в работе сотовых операторов. Не работали мессенджеры, не открывались банковские приложения, отмечались проблемы с доступам к онлайн-платформам.

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#Новосибирск#Проблемы#Жалобы#Сбой#Тик-Ток
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