Tik Tok перестал открываться — что происходит

В субботу, 25 января, резко выросло число жалоб российских пользователей социальной сети Tik Tok на сбои в работе приложения. Кто-то вообще не мог зайти в свой аккаунт, сообщается о проблемах при загрузке нового контента и просмотре ленты рекомендаций. Согласно данным портала сбой.рф, за последние сутки на работу сервиса по созданию коротких видео поступило более 35 тысяч жалоб. Больше всего сообщений о сложностях приходит из Москвы, Новосибирской и Челябинской областей и из Санкт-Петербурга.