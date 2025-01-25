Три человека погибли при пожаре в Новосибирске: на месте работают психологи

Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в частном доме на улице Тургенева в Октябрьском районе Новосибирска. Как сообщили в региональном управлении МЧС, огонь вспыхнул около трех часов ночи в субботу, 25 января. Пожарные прибыли на место спустя шасть минут после того, как на пульт диспетчера поступил тревожный сигнал. Однако к этому моменту весь бревенчатый дом уже был объят пламенем.