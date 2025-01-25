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Posted 25 января, 02:45

Published 25 января, 02:45

Modified 25 января, 03:53

Updated 25 января, 03:53

Пламя тушили в течение часа

Три человека погибли при пожаре в Новосибирске: на месте работают психологи

25 января 2025, 02:45
Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области. Пламя тушили в течение часа
Среди погибших — ребенок, сообщили в региональном управлении МЧС.

Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в частном доме на улице Тургенева в Октябрьском районе Новосибирска. Как сообщили в региональном управлении МЧС, огонь вспыхнул около трех часов ночи в субботу, 25 января. Пожарные прибыли на место спустя шасть минут после того, как на пульт диспетчера поступил тревожный сигнал. Однако к этому моменту весь бревенчатый дом уже был объят пламенем.

«Со слов соседей в нем проживала семейная пара, накануне к ним в гости приехала дочь и внучка», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Выжил хозяин его, его госпитализировали в ожоговый центр. Состояние пациента тяжелое, уточнили врачи. Психологи МЧС оказывают помощь родственникам и соседям погибших. Причина трагедии пока не ясна, почему произошел пожар, предстоит выяснить специалистам МЧС и следователям Следкома.

Накануне пожар произошел в здании коллежда питания, которое расположено на улице Геодезической в Ленинском районе. Чтобы спасти студентов, была объявлена массовая эвакуация.

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#Новосибирск#Пожар#МЧС#Ребенок#Гибель
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