Три человека погибли при пожаре в Новосибирске: на месте работают психологи

Posted 25 января, 02:45
Published 25 января, 02:45
Modified 25 января, 03:53
Updated 25 января, 03:53
Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в частном доме на улице Тургенева в Октябрьском районе Новосибирска. Как сообщили в региональном управлении МЧС, огонь вспыхнул около трех часов ночи в субботу, 25 января. Пожарные прибыли на место спустя шасть минут после того, как на пульт диспетчера поступил тревожный сигнал. Однако к этому моменту весь бревенчатый дом уже был объят пламенем.
«Со слов соседей в нем проживала семейная пара, накануне к ним в гости приехала дочь и внучка», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
Выжил хозяин его, его госпитализировали в ожоговый центр. Состояние пациента тяжелое, уточнили врачи. Психологи МЧС оказывают помощь родственникам и соседям погибших. Причина трагедии пока не ясна, почему произошел пожар, предстоит выяснить специалистам МЧС и следователям Следкома.
Накануне пожар произошел в здании коллежда питания, которое расположено на улице Геодезической в Ленинском районе. Чтобы спасти студентов, была объявлена массовая эвакуация.